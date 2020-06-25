Состоялось очередное онлайн-заседание ТКГ: о чем договорились в этот раз

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.



Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведение сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога.

Украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. Только в период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию.

Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Широкине (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 года в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

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