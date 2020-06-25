kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9321.40

ETH/USD

234.69

LTC/USD

42.84

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Состоялось очередное онлайн-заседание ТКГ: о чем договорились в этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Состоялось очередное онлайн-заседание ТКГ: о чем договорились в этот раз

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля

25 июня 2020, 23:44
Автор:

Татьяна Веремеева
Состоялось очередное онлайн-заседание ТКГ: о чем договорились в этот раз

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведение сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога.

Украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. Только в период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию.

Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Широкине (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 года в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/posol-hajdi-grau-pozitivno-ocinila-aktivizaciyu-roboti-ukray-61861
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!