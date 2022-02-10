logo

BTC/USD

44631.28

ETH/USD

3253.91

LTC/USD

140.29

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Ситуация не такая ужасная": МИД Турции об угрозе российского вторжения в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ситуация не такая ужасная": МИД Турции об угрозе российского вторжения в Украину

Министр заявил, что Турция как страна, у которой хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе

сегодня, 12:33
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление, касаемо угрозы вторжения РФ в Украину. Об этом пишет издание ТСН.

"Ситуация не такая ужасная": МИД Турции об угрозе российского вторжения в Украину

Мевлют Чавушоглу. Фото: Associated Press

По словам Чавушоглу, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия.

"Ситуация не такая ужасная, как ее пытаются подать на Западе, но и серьезная", — передает слова Мевлюта Чавушоглу издание.

Министр заявил, что Турция как страна, у которой хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируется. Имеют место усилия по дипломатическим каналам", — сказал министр иностранных дел Турции. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Россия и Беларусь начали масштабные военные учения вблизи украинской границы. Спутниковые снимки показывают, что многое российские оборудование были перемещены в места вблизи границы с Украиной.

Также сайт "Комментарии" писал о кассовом аппарате для репетиторов, таксистов и тамады: украинцы оценили проект налоговой реформыВ Украине предлагают все операции по подработке проводить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет. 

Читайте также о том, что Ермак рассказал, с какими предложениями он отправился в Берлин на встречу в Нормандском форматеОткрытие КПВВ и освобождение пленных — главные цели, на выполнении которых будет настаивать Украина. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/politika/situaciya-ne-takaya-uzhasnaya-no-sereznaya-mid-turcii-ob-ugroze-vtorzheniya-rf-v-ukrainu-1973773.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!