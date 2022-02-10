"Ситуация не такая ужасная": МИД Турции об угрозе российского вторжения в Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление, касаемо угрозы вторжения РФ в Украину. Об этом пишет издание ТСН.

Мевлют Чавушоглу. Фото: Associated Press

По словам Чавушоглу, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия.



"Ситуация не такая ужасная, как ее пытаются подать на Западе, но и серьезная", — передает слова Мевлюта Чавушоглу издание.

Министр заявил, что Турция как страна, у которой хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируется. Имеют место усилия по дипломатическим каналам", — сказал министр иностранных дел Турции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Россия и Беларусь начали масштабные военные учения вблизи украинской границы. Спутниковые снимки показывают, что многое российские оборудование были перемещены в места вблизи границы с Украиной.

Также сайт "Комментарии" писал о кассовом аппарате для репетиторов, таксистов и тамады: украинцы оценили проект налоговой реформы. В Украине предлагают все операции по подработке проводить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет.

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