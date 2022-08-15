Синдром Сигала: зачем Россия скупает звезды Голливуда



















Стивен Сигал. Фото - Steven Seagal/Facebook

На прошлой неделе звезда американских боевиков и мастер боевых искусств Стивен Сигал появился в видео, снятом в разрушенном здании в Еленовке, где держали украинских военнопленных. Сигал обвинил Украину в военном преступлении, подкрепляя доводы российских оккупантов о том, что бомбардировка Еленовки – якобы дело рук ВСУ, и назвал украинских военных нацистами. Актер планирует снять документальный фильм о войне на Донбассе, полагая, что сможет изменить отношение к ней. По его мнению, в большинстве случаев журналисты якобы освещают ее некорректно.

Скандальное видео Стивена Сигала в Еленовке

Голливудский актер далеко не единственный среди зарубежных знаменитостей, которые действуют в угоду России и ее руководства. Однако, он активнее всех продвигает и оправдывает преступную политику РФ. Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а с 2018 года занимается дипломатической работой на должности специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям с США. "Комментарии" разбирались, какое дело 70-летнему Стивену Сигалу до российско-украинской войны и почему ему выгодно распространять российскую пропаганду.

Чем Стивен Сигал важен для России?

Стивен Сигал – агент влияния Кремля, неформальное лицо российской дипломатии и инструмент "мягкой силы". Его главным преимуществом выгодным России является наличие десятков миллионов поклонников разных возрастов по всему миру. C 1988 по 2019 год Стивен Сигал снялся в 35 фильмах. По уровню популярности в 80-х и 90-х актер ничем не уступал таким звездам Голливуда как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ванн Дамм, Брюс Уиллис и Дольф Лундгрен. Образ героев, которых сыграл Сигал, закрепился в популярной культуре не долгие годы. Сам актер пользуется определенным авторитетом среди любителей боевиков и восточных единоборств.

Сегодня задача голливудского актера заключается в том, чтобы искажать факты и вводить в заблуждение выросших на его фильмах людей, создавая впечатление, что между россиянами и американцами существует крепкая дружба, последние не согласны с политикой антироссийских санкций США и ЕС и выступают против оказания НАТО военной помощи Украине. В 2014 году Сигал заявил, что США проводят идиотскую политику по отношению к РФ. Видеозапись в Еленовке рассчитана на срыв поставок в Украину артиллерийских систем и введение в заблуждение международной общественности насчет вторжения России.

В своих заявлениях актер рисует черно-белую картину мира, в котором Россия и ее партеры – светлое "добро", а правительства Украины, стран-членов НАТО – темное циничное "зло". Ведь для какого-нибудь некритически мыслящего жителя глухой провинции мнение кумира детства, на фильмах которого он вырос, может показаться более достоверным источником информации, чем заявление членов правительств.

Стивен Сигал и президент Беларуси Александр Лукашенко

Сигал оправдывает нарушение Россией норм международного права. В 2014 году он утверждал, что за сменой власти в Киеве стоял ЕС, результаты референдума в Крыму легитимны и их нужно учитывать, а передача полуострова Украине в советское время было ошибкой. Он назвал участников Евромайдана агрессивными националистами. По мнению Сигала, аннексия Крыма была оправданной, так как Путин сумел защитить местных русских, их активы и военно-морскую базу Черноморского флота от "беспредела". Не удивительно, почему актеру запрещен въезд в Украину.

Еще одной задачей голливудского актера является отбеливание в глазах всего мира не только репутации хозяина Кремля, но и его авторитарных соратников, пользующихся дурной репутацией на Западе. В российских СМИ освещалось как Сигал грыз морковь из рук президента Беларуси Александра Лукашенко в 2016 году, подарил самурайский меч президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Мадуро и Лукашенко узурпировали власть и замешаны в преследовании оппозиции, нарушении прав человека, находятся под санкциями Запада.

Стивен Сигал и глава Чечни Рамзан Кадыров

Сигал занимался улучшением имиджа Чечни и ее лидера Рамзана Кадырова. В 2013 году в сети появилось видео как американский актер отплясывает в Грозном, когда приезжал в гости к Кадырову, вызывая невольные ассоциации с танцующим президентом США Джорджем Бушем-младшим во время визита в Грузию в 2005 году по приглашению Михаила Саакашвили. Тогда же Сигал предлагал организовать делегацию Конгресса США в Чечню, хотя идея не нашла поддержки среди американских законодателей. По мнению актера, нет никаких оснований для обвинения Кадырова в нарушении прав человека и преследовании чеченской оппозиции. Однажды, глава Чечни назвал Сигала "почти чеченцем" в знак уважения.

Как актер стал игрушкой Путина?

Судя по всему, Сигал начал работать на россиян не от хорошей жизни. К началу нулевых звездная карьера актера подошла к концу, а студия Warner Brothers не заключила с ним новый контракт. Не последнюю роль в этом сыграли сложный характер актера, серия скандалов, связанных с рукоприкладством по отношению к женщинам, домогательствами и появившиеся проблемы с избыточным весом. С Сигалом отказывались работать авторитетные режиссеры, а новые фильмы с его участием проваливались в прокате. Если фильм в "Осаде" 1992 года собрал 156,6 млн долларов, а гонорар Сигала составил 5 млн долларов, то фильм "Иностранец" 2003 года с его участием даже не выпустили в прокат.

Масла в огонь подлили проблемы с законом и долгами. В 2002 году начался конфликт между продюсером Джулиусом Нассо и Стивеном Сигалом. Их общая продюсерская компания закрылась и Нассо потребовал от Сигала выплатить до 500 тыс. долларов в качестве компенсации за отказ от съемок в четырех фильмах. Он также нанял мафиозный клан Гамбино, чтобы припугнуть актера. В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от Сигала выплатить штраф в размере 314 тыс. долларов за незаконное рекламирование в соцсетях инвестиций на сервисе Bitcoiin2Gen.

После того как в Америке дело запахло керосином, Сигал вспомнил о своих "российских" корнях. Его дедушка по отцовской линии Натан Зигельман был евреем из Санкт-Петербурга и после миграции в США он сменил фамилию на Сигал. В 90-х Сигал пытался вести дела в России и стал соучредителем ресторана "Планета Голливуд" в Москве. Стивен Сигал познакомился с Владимиром Путиным на Московском Международном Кинофестивале в 2003 году после чего зачастил с поездками в российскую столицу и регионы.

Стивен Сигал основательно обосновался в РФ, о чем говорит продажа своих домов в США и Канаде. Актер не бедствует и зарабатывает 10-16 млн долларов в год. Он обзавелся особняками на Рублевке и в Краснодаре. На Кубани актер занимается виноделием. Сигал вступил в партию "Справедливая Россия – За правду" и предлагал законодательные инициативы в сфере защиты окружающей среды. В 2020 году он возглавил федеральный проект по защите озера Байкал. В 2013-2014 годах обсуждался вопрос участия Сигала в рекламе российского гражданского оружия производства "Ижмаш", концерна "Калашников" на американском рынке, но этому помешали антироссийские санкции. Актер много путешествует и наведывается в Японию, Таиланд, США.

Некогда известный актер Стивен Сигал продался Путину с потрохами, чтобы уклониться от судебных тяжб в США, поправить свое финансовое положение и извлечь выгоду от участия в политической деятельности. В США такие перспективы точно бы не светили актеру, учитывая негативную репутацию и ворох проблем.

Кто еще из знаменитостей продался России?

Из меркантильных соображений гражданином России стал знаменитый французский актер Жерар Депардье в 2013 году. Таким образом он хотел уклониться от уплаты высокого налога на прибыль для богачей во Франции. Состояние актера оценивается в 250 млн долларов. Депардье является серьезным инвестором на рынке виноделия. В его собственности виноградники во Франции, Испании, Португалии, Италии, Венгрии, Алжире, Марокко, США и Аргенитине. Вероятно, в качестве платы за российский паспорт, месье Депардье раскритиковал российскую оппозицию и участниц Pussy Riot, подчеркнув, что у них нет программы.

Депардье стал почетным гражданином Мордовии и Чечни, получил в подарок от Кадырова пятикомнатную квартиру в Грозном, снимал фильмы с участием чеченских актеров, присматривался к виноградникам в Крыму, подумывал открыть кафе в Саранске. К слову, известный француз также был одним из акционеров ресторана "Планета Голливуд" в Москве. Однако, несмотря на все эпитеты в адрес России и ее культуры, французский актер там не прижился и уехал в Европу.

Сегодня Депардье проживает в Бельгии. Возможно, актера смутила российская коррупция и хаос. Не исключено, что ему просто хватило мудрости не торговать совестью и не разменивать свою репутацию и авторитет на деньги Кремля, в отличие от своего американского коллеги Стивена Сигала. Депардье подверг критике спецоперацию в Украине и осудил Путина, за что в Госдуме РФ предложили лишить актера российского гражданства.

Некоторые западные знаменитости говорят то, что хочет слышать большинство россиян ради извлечения коммерческой выгоды. Например, фронтмен американо-бразильской грув-метал группы Soulfly Макс Кавалера во время концерта в Москве в мае 2014 года вышел на сцену в толстовке в цветах российского флага и с двуглавым орлом и признал Крым частью России, вызвав дикий восторг толпы. В России считают, что Кавалера поддерживает аннексию полуострова под влиянием его супруги и менеджера группы Глории, у которой есть русские корни. Ее дедушка был белогвардейцем в годы Гражданской войны.

Макс Кавалера признает Крым частью России

С другой стороны, такая акула музыкального бизнеса как Макс Кавалера мог сознательно подстроиться под политическую тему, которая больше всего на тот момент волновала российское общество и таким образом вызвать аншлаг на предстоящих концертах в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Чем больше людей придут на концерт, тем больше денег заработает группа.

Математика проста: билет на концерт Soulfly в среднем стоит 61 доллар, а количество мест на стадионе советской постройки, как новосибирский Дворец спорта "Сибирь" составляет 7,4 тыс. Следовательно, один концерт может принести как минимум 451,4 тыс. долларов, прогнозируемая выручка в восьми российских городах могла превысить 3,5 млн долларов. В 2014 году Макс Кавалера схитрил в ущерб интересам Украины, чтобы побольше заработать.

По такой же схеме действовал лидер американской ню-метал группы Limp Bizkit Фред Дерст. На концерте в Воронеже в ноябре 2015 года группа развернула плакат с надписью о том, что Крым якобы принадлежит России, а Дерст одел толстовку с надписью "Россия". На тот момент американский исполнитель был женат на крымчанке Ксении Берязиной и заявлял о желании получить российское гражданство, купить дом в Крыму и поднимать местный кинематограф. За выходку на стадионе СБУ запретила Фреду Дерсту посещать Украину в течение пяти лет.

Поддерживая вторжение России в Украине в погоне за длинным рублем, зарубежные актеры и музыканты забывают о том, что ставят большое жирное пятно на своей репутации, которая стоит дороже денег. Они рискуют потерять не только украинскую аудиторию, но и сердца миллионов людей в других странах, которые осуждают политику Путина. Многим стоит поучиться у актера и бывшего губернатора Калифорнии от Республиканской партии 75-летнего Арнольда Шварценеггера, который осудил спецоперацию Кремля и призвал европейские страны прекратить покупать российские энергоносители несмотря на то, что фильмы с его участием смотрят миллионы россиян.









Арнольд Шварценеггер призывает Европу прекратить покупать российские энергоносители



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