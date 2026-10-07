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Сибига назвал главный "подарок" в день рождения Путина: что ждет диктатора

Глава МИД Сибига отреагировал на обстрел в день рождения Путина и призвал готовить трибунал в Гааге.

7 октября 2026, 10:35
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров ужесточить санкции против России и увеличить военную помощь Украине после массированной атаки 7 октября. По его словам, именно такие шаги должны заставить Владимира Путина избрать дипломатию вместо продолжения войны.

Сибига назвал главный "подарок" в день рождения Путина: что ждет диктатора

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Глава украинского МИД отреагировал на обстрел, пришедшийся на день рождения российского диктатора. Сибига иронически назвал российские удары "подарком" Путину от его генералов.

"На день рождения Путина российские генералы принесли ему его любимый подарок: военные преступления", – написал Сибига в соцсети X.

По его словам, сотни ракет и беспилотников атаковали жилые дома и критическую инфраструктуру в Киеве, Днепре, Запорожье, Кременчуге и Прилуках. Министр сообщил о погибших и пострадавших в результате ударов.

Глава МИД заявил, что российское руководство не хочет признавать провал своих стратегических целей в Украине. Он также отметил потери России в размере 1,6 миллиона убитых и раненых, проблемы экономики РФ и ослабление международного влияния.

"После этой атаки я призываю всех партнеров подарить Путину настоящие подарки, которые помогут ему наконец-то выбрать дипломатию вместо войны… Но его окончательный подарок будет – это лавка в Гааге. Мы готовим Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины к практическому запуску уже в следующем году", – заявил Сибига.

7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ "поздравил" Путина с днем рождения.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2107714552947212675
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