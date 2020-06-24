Сенат Франции поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге – СМИ

В сенате Франции открыты к предложению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука создать парламентское измерение "нормандского формата". Об этом заявил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше, передает "РИА Новости".

"Когда мы говорим о "нормандском формате", мы говорим о минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу – ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации в Украине, возвращению диалога", – сказал Ларше.

Так, 20 декабря 2019 года в Москве президент РФ Владимир Путин поддержал идею максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии, Франции для достижения мира на Донбассе.

"Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей", – сказал тогда Путин на встрече с Медведчуком, добавив, что реакция российских парламентариев на парламентское измерение "нормандского формата" будет положительной.

Затем 24 января после презентации во Франции инициативы относительно создания объединения парламентариев стран – участниц "нормандского формата", призванного способствовать восстановлению мира на востоке Украины, члены Сената и Национального собрания Франции с большим интересом отнеслись к этой идее и выразили готовность подключиться к работе, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений.

А 28 января того же года на встрече с депутатами Бундестага в Берлине Медведчук сообщил о достигнутых договоренностях во время встречи глав государств "нормандского формата" в Париже.

"Первое – они согласились с тем, что фундаментом деятельности "нормандского формата" являются Минские соглашения, а именно: протокол, подписанный 5 сентября 2015 года, меморандум 19 сентября 2014 года и комплекс мер 12 февраля 2015 года. Главы государств "нормандского формата" установили, что минские соглашения, а именно те три акта, которые я перечислил, являются неукоснительными для их полной имплементации. В Париже было принято решение до конца декабря 2019 года установить постоянный режим прекращения огня. Также в коммюнике было указано о том, что необходимо имплементировать "формулу Штайнмайера", которая касается установления особого статуса неподконтрольных территорий, то есть территорий Донбасса, сначала на временной, а потом при определенных условиях, являющихся содержанием "формулы Штайнмайера", на постоянной основе", – заявил народный депутат.

Напомним, Медведчук призвал Зеленского следовать Минским соглашениям, чтобы достичь мира на Донбассе.

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