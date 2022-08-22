Сделка Путина с Талибаном: чем опасен бартер России и Афганистана для Украины

На прошлой неделе Москву посетила делегация правительства исламистского движения "Талибан" в Афганистане. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи предложил России развивать торговлю по схеме бартера: в обмен на поставки российского бензина и дизельного топлива в Афганистан отправлять в РФ полезные ископаемые, сухофрукты, изюм и лечебные травы. Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что нужно сотрудничать с талибами в тех сферах, где это выгодно Москве.

Путин. Фото из открытых источников

В Украине данную новость восприняли с иронией и даже заговорили о строительстве "изюмопровода" из Афганистана в РФ. Хотя, если обратить внимание на то, что афганцы могут предложить россиянам по бартеру кроме изюма, становится не до шуток. Комментарии разбирались, каким образом Россия с помощью Афганистана в обозримом будущем сможет в условиях санкций восполнить ресурсы, необходимые для продолжения войны в Украине.

Почему Афганистан помогает России в противостоянии с Украиной?

Еще до прихода к власти талибов, Кабул оказывал услуги Москве по украинскому вопросу. В мае 2014 года под занавес своей каденции президент Афганистана Хамид Карзай поддержал результаты псевдореферендума в аннексированном Крыму. Вероятно, это была своеобразная плата тогдашних афганских властей за российские инвестиции в рисковую экономику. Осенью 2013 года Россия вложила 25 млн долларов в новое оборудование для Кабульского домостроительного комбината, построенного советскими специалистами в 1965 году.

Россияне инвестировали 20 млн долларов в Дом науки и культуры и интересовались восстановлением 140 промышленных предприятий построенных СССР, представляющих собой хребет афганской экономики. Афганскому бизнесу выгодны российские инвестиции, так как привлечь капиталы из других стран в нестабильный Афганистан практически невозможно. Поэтому талибы продолжают политику своих светских предшественников, заигрывая с Москвой ради извлечения экономической выгоды. В ноябре 2021 года "Талибан" признал крымский плебисцит несмотря на то, что деятельность организации запрещена в РФ.

Талибам интересны российские нефтепродукты. До конца этого года они хотят приобрести по 1 млн тонн бензина и дизельного топлива. В планах оренбургского предприятия "Казросгаз" отгрузить в Афганистан 10 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан), используемых в быту и в качестве автомобильного топлива. Россия не поставляла в Афганистан сжиженные углеводороды с середины 2020 года. Если обратить внимание на товарную номенклатуру российского экспорта в Афганистан, то доля минеральных продуктов превышает 20%, а продовольственных товаров – 50%. Независимо от политической и идеологической ориентации, афганские власти готовы поработать на Россию за еду и тепло в буквальном смысле.

Чем интересен Афганистан для военной промышленности России?

Неудивительно почему афганцы предложили россиянам полезные ископаемые. По данным Счетной палаты РФ, в стране-агрессоре снизилось воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых, таких как литий, хром, медь, уран, марганец, титан, нефть, природный газ, никель, олово. В 2018-2020 годах из российского бюджета было выделено 87 млрд рублей на геологоразведку, но план не удалось выполнить по урану, хрому, свинцу, вольфраму, золоту, серебру, нефти из месторождений Арктики. Сегодня российская экономика на 100% покрывает за счет импорта свои потребности в титане, хроме, марганце, литии, на 87% – в цирконии.

Зато талибам есть что предложить россиянам. По мнению аналитиков Брукингского института Лилли Блументаль, Кейтлин Парди и Виктории Базетти, по количеству неразведанных запасов лития Афганистан конкурирует с Боливией (21 млн тонн). В недрах России от 1 до 5 млн тонн лития. Литий используют не только для производства аккумуляторов для ноутбуков, смартфонов или электромобилей, но и в ядерной энергетике, а также для изготовления ракетного топлива.

Военный эксперт Евгений Федоров полагает, что перхлораты и нитраты лития лучше подходят в качестве окислителя ракетного топлива, чем перхлорат аммония благодаря более высокому проценту содержания кислорода (69,5% против 54,4%). В феврале-июле 2022 года Россия израсходовала 60% запасов высокоточного оружия, выпустив по Украине свыше 3 тыс. ракет из ОТРК "Искандер", "Точка-У", крылатых ракет "Калибр", Х-555, Х-101, "Оникс", "Буря" (Х-22).

Афганистан может подсобить России с хромом. По мнению доктора Университета Кранфилда Ифтихара Заиди, Афганистан обладает большими запасами хрома высокого качества и извлечь его легче и дешевле, чем на месторождениях других стран. По данным аналитика Элтафа Наджафизады, наживаться на добыче и продаже хрома умудряются даже местные вооруженные группировки на востоке страны. Хром добавляют в марки стали, используемые для изготовления корпусов подлодок, космических двигателей, стволов стрелкового оружия. Хромом насыщают внутренние поверхности артиллерийских орудий. По состоянию на 20 августа, российские военные потеряли в войне в Украине 1018 артиллерийских систем, 1907 танков и 4212 бронемашин, в конструкции которых применяются пушки и пулеметы. России не обойтись без хрома для восполнения потерь.

Недра Афганистана содержат 30 млн тонн меди, используемой не только в электронике, но и в сплавах для производства оружия. Из меди и цинка выплавляют латунь, из которой делают гильзы для артиллерийских снарядов и патронов. По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Россия производит 60 тыс. снарядов в день. Ничего удивительного в этом нет, учитывая непрекращающиеся артиллерийские обстрелы украинских городов российскими войсками.

Кроме того, в Афганистане есть месторождения кобальта, который добавляют в сталь для изготовления магнитных мин, используемых на флоте, а также урана. Из обедненного урана изготавливают сердечники для бронебойных снарядов. Доктор технических наук, профессор и полковник Игорь Чепков полагает, что Россия использовала боеприпасы с обедненным ураном при штурме Луганского аэропорта в 2014 году.

Россия получит доступ к колоссальным запасам полезных ископаемых в сравнительной близости от своих границ и сэкономит на транспортных издержках. В частности, сегодня Россия покупает литий в Чили. Москва сможет приобрести необходимые металлы дешевле рыночной стоимости. Например, если в РФ бензин марки АИ-92 стоит 370 долларов за тонну, а дизельное топливо 600 долларов за тонну, которые талибы готовы принимать в качестве оплаты, то рыночная стоимость тонны меди превышает 7 тыс. долларов, хрома – 12 тыс. долларов, лития – 70 тыс. долларов.

Насколько реалистичен бартер России и Афганистана?

Перспектива поставок полезных ископаемых из Афганистана в Россию упирается в вопрос организации их добычи и транспортировки. Аналитик Линн О’Доннел сомневается в реалистичности развития добывающей промышленности Афганистана из-за проблем в сфере безопасности и слишком высоких рисков для компаний. Каких-либо подвижек в данном вопросе не удалось добиться за последние 20 лет. Попытки США содействовать добыче полезных ископаемых в Афганистане не увенчались успехом. Пополнения бюджета Афганистана за счет добывающей промышленности ничтожны.

Тем не менее Китай демонстрирует интерес к добыче полезных ископаемых в Афганистане, несмотря на существующие риски. Китайские компании известны тем, что инвестируют в политически и экономически нестабильные страны Африки и Южной Америки. В марте 2022 года талибы анонсировали начало добычи меди китайской компанией Metallurgical Corporation of China Limited на месторождении Айнак. Китайцы присматриваются к афганским месторождениям лития.

Помимо поставок полезных ископаемых из Афганистана в Поднебесную, китайцы могут использовать Россию в качестве дополнительного рынка сбыта. Интересующие россиян металлы могут доставляться железнодорожным транспортом транзитом через страны Центральной Азии. Определенные перспективы для этого существуют. Между Узбекистаном и Афганистаном существует железнодорожное сообщение (Хайратон – Мазари-Шариф). В процессе реализации проект Трансафганской железной дороги, которая соединит страны Центральной Азии с пакистанскими портами Карачи, Гвадар, Касим.

Если талибы начнут поставлять сырье для российских оружейников в обмен на нефтепродукты, то они окажутся косвенно втянуты в войну с Украиной на стороне России. Поставляемые полезные ископаемые будут использоваться в производственном цикле оборонных предприятий РФ, а готовая продукция использоваться для убийства украинцев. Поэтому украинской дипломатии имеет смысл предпринять усилия для предотвращения очевидной угрозы российско-афганского бартера, проинформировать западных партнеров о целесообразности введения в качестве новой ограничительной меры запрета на поставки в РФ из третьих стран металлов, используемых в производстве вооружений.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!