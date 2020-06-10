Санкции против России за аннексированный Крым продлили еще на год

Послы государств-членов Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России, которая аннексировала украинский Крым, Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Отмечается, что после инициативы пролонгации послами, данное решение должно быть согласовано Советом Евросоюза. Тем не менее, сама позиция представителей западных партнеров остается однозначной.

"Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции ЕС в Крым на один год. Без изменений", - указано в сообщении.





Так, послы одобрили продление следующих ограничений:

запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова;

инвестиции в Крым или Севастополь;

туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма);

экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший узник совести Кремля Олег Сенцов написал открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношении расследования дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

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