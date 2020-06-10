Санкции против России за аннексированный Крым продлили еще на год

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Екатерина Белоброва
Послы государств-членов Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России, которая аннексировала украинский Крым, Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
Отмечается, что после инициативы пролонгации послами, данное решение должно быть согласовано Советом Евросоюза. Тем не менее, сама позиция представителей западных партнеров остается однозначной.
"Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции ЕС в Крым на один год. Без изменений", - указано в сообщении.
Так, послы одобрили продление следующих ограничений:
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