Руководству НАБУ и САП предложили рекордную взятку в истории Украины за закрытие дела Злочевского

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали трех человек по факту рекордной взятки руководству в 6 миллионов долларов за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом во время брифинга сообщило руководство НАБУ и САП.



В САП и НАБУ сообщают, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. Взятка предназначалась за закрытие дела, в котором речь шла о том, что Злочевский способствовал завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банку". Дело зарегистрировано 3 июня 2020 года.

Руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал, что люди, которые предлагали взятку, просили закрыть дело против Николая Злочевского до его дня рождения, они хотели закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину.

Среди задержанных Сытник назвал работника государственной налоговой службы, который занимает должность первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве, еще один человек предположительно имел отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третий человек – также доверенное лицо Злочевского и сотрудник ГФС.

Артем Сытник заявил, что это рекордная взятки в истории независимой Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем личном Telegram-канале написал, что бывший чиновник попытался передать взятку в размере 6 миллионов долларов главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

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