Руководству НАБУ и САП предложили рекордную взятку в истории Украины за закрытие дела Злочевского

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Татьяна Веремеева
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной
антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали трех человек по факту рекордной
взятки руководству в 6 миллионов долларов за закрытие производства против
экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом во время брифинга сообщило
руководство НАБУ и САП.
В САП и НАБУ сообщают, что к делу могут быть причастны работники Офиса
генпрокурора. Взятка предназначалась за закрытие дела, в котором речь шла о том,
что Злочевский способствовал завладению средствами стабилизационного кредита
Национального банка, выданного "Реал Банку". Дело зарегистрировано 3 июня 2020
года.
Руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал, что люди, которые предлагали
взятку, просили закрыть дело против Николая Злочевского до его дня рождения,
они хотели закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского
в Украину.
Среди задержанных Сытник назвал работника государственной налоговой службы,
который занимает должность первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве, еще
один человек предположительно имел отношение к компании Burisma и является
доверенным лицом Злочевского, третий человек – также доверенное лицо
Злочевского и сотрудник ГФС.
Артем Сытник заявил, что это рекордная взятки в истории независимой Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали, что бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем личном Telegram-канале написал, что бывший чиновник попытался передать взятку в размере 6 миллионов долларов главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.
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