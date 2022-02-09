Российский депутат Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ

Российский депутат и лидер партии ЛДРП госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Жириновский. Фото из открытых источников

Как указывается в материале, Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Согласно данным СМИ, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.

"Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней", — цитирует издание слова своего собеседника.

В то же время в пресс-службе ЛДПР заявили, что политик продолжает работать и его самочувствие хорошее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что стало известно, когда в Украине начнут выплачивать 500 гривен за прививку бустерной дозой. Также в правительстве сообщили о том, кто сможет воспользоваться "ковидной тысячей" для оплаты жкх.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Кремле признали, что в российской экономике начался обвал. Причина вновь в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что рынки достаточно чутко реагируют на рост напряжения. Также Песков заявил, что от политического напряжения убытки несут по всему миру. Подробно об этом читайте в нашем материале.









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