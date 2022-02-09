logo

BTC/USD

44123.65

ETH/USD

3196.52

LTC/USD

138.29

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Российский депутат Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский депутат Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ

В ЛДПР заявляют, что политик продолжает работать

сегодня, 15:22
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Российский депутат и лидер партии ЛДРП госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание ТАСС, ссылаясь на собственные источники. 

Российский депутат Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии - СМИ

Жириновский. Фото из открытых источников

Как указывается в материале, Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Согласно данным СМИ, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.

"Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней", — цитирует издание слова своего собеседника. 

В то же время в пресс-службе ЛДПР заявили, что политик продолжает работать и его самочувствие хорошее. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что стало известно, когда в Украине начнут выплачивать 500 гривен за прививку бустерной дозой. Также в правительстве сообщили о том, кто сможет воспользоваться "ковидной тысячей" для оплаты жкх. 

Читайте также о том, что политолог считает, что открытие рынка США для украинской стали сопоставимо с военной помощью Киеву. Долгосрочные доходы от экспорта стали – один из элементов политической устойчивости страны. Подробно об этом читайте в нашей статье.  

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Кремле признали, что в российской экономике начался обвалПричина вновь в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что рынки достаточно чутко реагируют на рост напряжения. Также Песков заявил, что от политического напряжения убытки несут по всему миру. Подробно об этом читайте в нашем материале. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/13658377
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!