Посольства уезжают или нет: в МИД Украины отреагировали на сообщения об эвакуации из Киева

Министерство иностранных дел Украины не получало от иностранных дипломатических представительств официальных сообщений о намерении покинуть Киев. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, комментируя публикацию британской газеты The Guardian.

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

"По состоянию на данный момент мы в МИДе никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не получали", — заявил Тихий.

Реакция украинского ведомства последовала после публикации The Guardian, в которой говорилось о возможной подготовке западными посольствами резервных планов. По данным издания, в случае целенаправленных российских ударов по дипломатическим объектам представительства могут рассматривать перемещение во Львов или восточную часть Польши.

При этом, как утверждает The Guardian со ссылкой на дипломатов, публично западные представители подчеркивают намерение продолжать работу в Киеве. По версии издания, возможный отъезд мог бы создать впечатление сокращения поддержки Украины.

В то же время британская газета пишет, что в частных разговорах несколько высокопоставленных дипломатов якобы подтверждали существование планов на случай прямых атак на иностранные представительства. Один из неназванных дипломатов заявил изданию, что ситуация в Киеве быстро ухудшается. Эти утверждения украинское МИД официально не подтвердило.

Таким образом, на данный момент существует расхождение между публикацией The Guardian о возможных резервных сценариях и заявлением украинского внешнеполитического ведомства об отсутствии соответствующих официальных уведомлений.

Тихий подчеркнул, что дипломатические миссии при намерении изменить место работы должны информировать украинскую сторону через установленные процедуры. По состоянию на вечер 2 октября таких обращений в МИД не поступало.

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