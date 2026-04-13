Петер Мадяр сделал первые заявления об Украине на посту премьера Венгрии

Петер Мадяр, новоизбранный премьер-министр Венгрии, убежден, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу по упрощенной или ускоренной процедуре. По его мнению, принятие государства, которое находится в состоянии активного военного конфликта, пока невозможно.

Ссылаясь на свои переговоры с европейскими лидерами, Мадяр заявил, что его коллеги в ЕС разделяют эту скептическую позицию: "Сейчас принять Украину нельзя". Политик настаивает на том, что Киев должен преодолеть тот же путь реформ, что и другие кандидаты, и, по его прогнозам, "это не произойдет в ближайшие 10 лет".

В то же время политик выразил поддержку масштабному кредиту для Украины в размере 90 млрд евро, однако отметил особую позицию Венгрии. Мадяр подчеркнул, что страна не будет выделять собственные ресурсы для этой помощи, поскольку Виктор Орбан ранее обеспечил для государства право не участвовать в подобных выплатах.

Он аргументировал такой отказ внутренними проблемами, отметив, что Венгрия находится в очень сложном финансовом положении, поэтому не может позволить себе дополнительную нагрузку на бюджет.

Кремль официально отказался поздравлять Петера Мадяра с успехом его политической силы на парламентских выборах в Венгрии. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, объяснив такую позицию изменением статуса отношений между странами.

По словам представителя Кремля, Будапешт больше не входит в круг партнеров Москвы из-за поддержки общеевропейской политики. "Мы недружественным странам поздравления не присылаем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — констатировал Песков.