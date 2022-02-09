Переговорная зима на фоне угрозы вторжения РФ в Украину: главные результаты и перспективы

Переговорная зима в ракурсе урегулирования российско-украинского конфликта, согласований позиций по "гарантиям безопасности", которые РФ требует от Запада, продолжается. И проходит она на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Эксперты оценили для "Комментариев" результаты, которые имеем на данный момент, а также перспективы дальнейшего развития ситуации.

Главные риски для Украины в том, что Зеленский может втянуться в историю, которая даст иллюзию мира, а на самом деле лишь усилит военное противостояние

Политический эксперт Сергей Таран считает, что пока нет никаких результатов, кроме того, что переговоры происходят.

"Те посылы, которые давали, к примеру, Зеленский и Макрон после встречи 8 февраля, были те же, что и всегда. В том числе о важности выполнять Минские договоренности. Но когда дошло до деталей, то Макрон сказал, что деталей говорить не будет, – отметил эксперт. – Скорее всего, для Макрона поездка в Москву и Киев была предпринята в ракурсе скорой избирательной кампании – во Франции, напомню, весной президентские выборы".

Для Украины, уверен Сергей Таран, важно, что параллельно с переговорами к нам поступает больше оружия. Но пока это, по его мнению, не связано напрямую с переговорами. Скорее – с позицией Запада, что Путина лучше удержать возле Украины, чем потом иметь с ним дело в Евросоюзе.

"Главные риски для Украины в данной ситуации в том, что Зеленский может втянуться в историю, которая даст иллюзию мира, а на самом деле лишь усилит военное противостояние, – подчеркивает эксперт. – Причем оно будет перенесено с востока (где идет российско-украинское противостояние) на всю Украину, став на самом деле внутриукраинским конфликтом. Это произойдет в случае, если Киев пойдет на Минские соглашения в трактовке Москвы. К чему нас ненавязчиво, а то и навязчиво склоняют".

Сергей Таран поясняет: речь о том, что амнистия, выборы в ОРДЛО, особый статус будут раньше, чем полное прекращение огня, вывод российской армии с временно оккупированных территорий, взятия под контроль границы Украиной.

"Если Зеленский пойдет на такой вариант, мы получим противостояние в середине страны, а не только на востоке, – предупреждает эксперт. – Это может быть подано Зеленскому как политически правильный мирный процесс, но на самом деле, такой поворот приведет к колоссальной дестабилизации в украинском государстве с возможным его демонтажем. Именно это – главный риск. Все прочие куда меньше и просто будут давать нам понимание, кто есть кто. Важно в таких переговорах понимать, что главный интерес Украины – сохранение мира (чего точно не будет, если перенести линию противостояния в середину страны), а также сохранение евроатлантического и европейского курса".

На фоне слухов о гипотетическом вторжении России в Украину – Европа осознала, что цена дальнейшего сохранения ситуации в нашей стране в состоянии "как есть" – слишком велика

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что интенсивность контактов между президентом Зеленским и лидерами Запада (и не только) – небывалая.

"Такого не было за все годы независимости Украины. Президент Франции приехал в Киеве впервые за 24 года. Вскоре прибудет новый канцлер Германии Олаф Шольц. Не так давно приезжали представители американской администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена. Посещал Украину впервые с 2017 года премьер Польши. С очередным визитом побывал президент Турции. Это показывает, что вопрос Украины превратился в один из ключевых, если не ключевой, в рамках вопроса европейской безопасности", – считает политолог.

По его мнению, на фоне слухов о гипотетическом вторжении России в Украину – Европа осознала, что цена дальнейшего сохранения ситуации в нашей стране (включая конфликт на востоке) в состоянии "как есть" – слишком велика. И для самой Европы создается колоссальное количество вызовов, в том числе в энергетической сфере. А ресурсы, которые могли бы идти на развитие экономики, приходится тратить на оборону.

"Осознание дороговизны происходящего, того, что нельзя продолжать оставлять всё так, как длится уже почти восемь лет, вынудило коллективный Запад (потому что ситуация касается не только ЕС и Великобритании, но и США) начать предпринимать реальные шаги по урегулированию. В том числе конфликта на Донбассе. А тут еще и РФ значительно подняла ставки своим заявлением о "гарантиях безопасности". Параллельно показав, что может выстраивать контакты с Китаем. А для тех же США ключевая точка борьбы переносится в Тихоокеанский регион. И оставлять ситуацию в Украине "как есть" уже не выгодно. Потому что Штаты желают не допустить, чтобы РФ и КНР слились "в объятиях" неком союзе. Потому видим сейчас такую дипломатическую активизацию", – считает Алексей Якубин.

Понятно, что часть европейских политиков решают свои проблемы. У президента Франции впереди выборы, премьеру Великобритании важно было перебить негативный кейс из-за вечеринки в разгар новой волны ковида. Но отчасти всё это совпадает с интересом Украины, уверен эксперт.

"Внимание к нам беспрецедентное, мы получаем разнообразную помощь. И имеем окно возможностей, чтобы начать двигаться по единственному мирному треку – Минским соглашениям. Других нет. Думаю, у Зеленского это тоже осознали. Они пробовали за эти два года нащупать параллельные "Минску" возможности. Но работать, в итоге, приходится именно с тем, что досталось в наследство от Порошенко, – отмечает Алексей Якубин. – Напомню, что именно Порошенко в пору президентства поддержал Минские соглашения в том виде, в каком они есть. Понятно, что сейчас его сторонники пытаются сказать, что это было временно, что он не собирался их выполнять. Но это – слабая позиция. Президенты приходят и уходят, а правопреемственность государства – остается. Думаю, если Порошенко или его окружение, его сторонники будут как-то бузить по поводу продвижения по Минскому треку – пойдут сигналы со стороны Запада в стиле "не надо этого делать". Мне кажется, Порошенко это понимает".

Эксперт акцентирует, что Минские соглашения являются единственным документом, который имеет международное легитимное признание. И на который согласна Россия.

"Нам стоит внимательно следить за встречей советников глав Нормандского формата, которая вскоре пройдет в Берлине. Потом будет визит канцлера Германии в Украину. Мне кажется, определенные подвижки будут", – прогнозирует Алексей Якубин.

Он напоминает, что на прошлой встрече советников "нормандской четверки", которая прошла в январе в Париже, удалось впервые с 2019 года договориться о специальном документе по итогу – коммюнике. Там подтвердили приверженность идее о всеобщем перемирии, а политико-безопасностные вопросы должны обсудить как раз в Берлине. Итоговый же результат должны будут подтвердить главы стран "нормандской четверки".

Поддержка Украины Западом является очень важной и практически создала для РФ такие условия, когда в войне против Украины больше рисков для России, чем выгоды

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий не сомневается, что Россия изначально хотела снова атаковать Украину.

"Но, возможно, под влиянием международной помощи Украине, решила изменить свои расчеты – и использовать накопление своих войск только для укрепления своих переговорных позиций. Как с Западом, так и с Украиной. Если это действительно так, в ближайшее время мы увидим определенную разрядку. В частности – отведение войск или их большей их части", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, поддержка Украины Западом является очень важной и практически создала для РФ такие условия, когда в войне против Украины больше рисков для России, чем выгоды.

"Поэтому можно сказать, что до сих пор дипломатия Украины работает успешно", – резюмирует Александр Палий.

Ранее на портале "Комментарии" — вторжение России в Украину в течение 2022 года: европейцы оценили вероятность





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