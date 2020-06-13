Нижняя палата Конгресса США включилась в борьбу Госдепартамента и Пентагона против Медведчука, - Гаврилова

"Все меньше людей доверяют президенту, все больше поддерживают оппозицию", - так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Об этом Гаврилова написала у себя в Facebook.

"Почему? Потому что сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук сегодня является единственным символом сопротивления внешнему управлению страной", - пояснила журналист.

По словам Гавриловой, ни Зеленский со "слугами", ни ЕС, ни "Голос" слова поперек не могут сказать американским кураторам, а бегом выполняют "хотелки" США.

"Губительный меморандум с МВФ? Да легко! Продажа земли? Запросто! Военные лаборатории Пентагона на территории очень суверенной Украины? Вообще не вопрос. Правда, есть маленькие неудобства в виде разных пандемий, типа Сovid-19. Кто-то умер, кто-то разорился, кто-то вынужден покинуть Украину и податься на заработки… Да и показатели заболеваемости "короной" снова поползли вверх. Может, снова какая утечка из секретных бункеров военного ведомства США?", - задается вопросом журналист.

Гаврилова обратила внимание, что США стали грозить санкциями сразу после того, как оппозиционный политик обратился в ООН с требованием рассмотреть вопрос работы биолабораторий Пентагона на территории Украины.

"Скоро узнаем, чем на самом деле занимаются объекты Пентагона на территории Украины. Потому что ситуация с биолабораториями в Украине будет обсуждаться в ООН – с подачи Виктора Медведчука. Практически одновременно представители Республиканской партии в Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России, Китая и Ирана. Среди лиц, к которым предлагается применить санкции, есть и украинский политик Виктор Медведчук. Совпадение? Не думаю", - подчеркнула она.

По словам Ирины Гавриловой, Палата представителей включилась в войну, которую Госдепартамент и Пентагон ведут с Медведчуком. Обозреватель отметила, что тема военных лабораторий Пентагона в Украине вышла далеко за пределы территории, которую американцы считали своей вотчиной.

"Руководство ОПЗЖ подготовило целый ряд депутатских запросов во все международные структуры о работе военных биологов США на территории Украины. Первым номером этого списка значится Организация Объединенных Наций, куда Виктор Медведчук вместе с Ренатом Кузьминым направили жалобу на "незаконное функционирование в Украине бактериологических лабораторий США", - пишет журналист.

По сути, уверена Гаврилова, речь идет о биологическом терроризме, ведь военные лаборатории созданы для разработки новых видов вооружений, а Пентагон - не благотворительная организация.

Ранее сообщалось, что деятельность американских биолабораторий может быть опасной для Европы.

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