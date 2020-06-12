Не так страшны, как их малюют: Калиниченко о санкциях США против Медведчука

США уже объявляли в 2014 году санкции против нардепа "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, но это никак не помешало росту его влияния. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал презентацию доклада "Усиление Америки и противодействие глобальным угрозам" в Конгрессе США, авторы которого предложили объявить санкции против Виктора Медведчука.

"Давайте вспомним, как еще в 2014 году администрация Обамы утвердила санкционный список, в который вошел и Медведчук. 17 марта 2014 года американский президент Барак Обама подписал исполнительный приказ - дополнение к своему указу о санкциях № 13660. Этим указом Белый дом объявил санкции против 7 высших чиновников и политиков РФ, а также Виктора Януковича и Виктора Медведчука", - написал политический аналитик.

Калиниченко добавил, что такой шаг мало повлиял на рейтинги Медведчука.

"Американцы еще при Обаме объявили санкции против Медведчука. И что же? Мало того, что он стал единственной фигурой из санкционного списка, кто не уехал из Украины. В довершение ко всему, несмотря ни на какие санкции США, влияние Медведчука все эти годы неуклонно только росло", - сделал вывод политический аналитик.

Автор пишет, что в 2019 году политик провел в Верховную Раду список партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и на сегодняшний день имеет вторую по величине фракцию в парламенте, насчитывающую 44 депутатских "штыка". Калиниченко подчеркнул, что не прошло и года после выборов, как Медведчук создал для США существенные неудобства.

"Взяв парламентский плацдарм, Медведчук создал для американцев серьезную проблему, раскрутив скандал вокруг биолабораторий, которые работают с опасными вирусами, выполняя задачи американского Министерства обороны, - пишет автор. - В общем, не так страшен черт, как его малюют. И не так страшны американские санкции, как считают в Белом доме. Как видим, есть как минимум один пример, опровергающий миф о всесилии США".

Напомним, Медведчук раскритиковал законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме.

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