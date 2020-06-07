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Главная Новости Политика внешняя политика "Мы не верим хорошим словам": в МИД Украины отреагировали на иранское расследование катастрофы МАУ
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"Мы не верим хорошим словам": в МИД Украины отреагировали на иранское расследование катастрофы МАУ

По словам замглавы МИД Евгения Енина, нельзя доверять данным по расследованию генпрокуратуры Ирана без раскрытия "черных ящиков"

7 июня 2020, 22:43
Автор:

Екатерина Белоброва
"Мы не верим хорошим словам": в МИД Украины отреагировали на иранское расследование катастрофы МАУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что на сегодня нет видимых подвижек по расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

По его словам, нельзя доверять исключительно оптимистичным заверениям иранской генпрокуратуры. не имя по факту никаких подписанных официальных документов, а также засекреченное содержание "черных ящиков" с борта сбитого Боинга.

"Сейчас иранская сторона уверяет, что причиной крушения самолета стала именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться прежде всего на соответствующих юридически установленных фактах, то есть завершенном техническом расследовании, завершении уголовного процесса. И говорить о том, что эти процессы завершены без расшифровки "черных ящиков", по крайней мере, некорректно и неправильно как по установлению справедливости, так и в отношении эмоций родственников погибших", - заключил Енин в эфире телеканала "Украина 24".

При этом заместитель главы МИД, сейчас наблюдаются достаточно положительные медийные сигналы со стороны Ирана, хотя реального продвижения в расследовании пока нет.

"Мы очень рассчитываем, что иранская сторона как можно быстрее перейдет от красивых слов к хорошим поступкам", - резюмирует чиновник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что иранские власти распорядились отправить "черные ящики" с разбитого самолета МАУ во Францию.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/mid-otreagirovali-skoroe-zavershenie-rassledovaniya-1591547068.html
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