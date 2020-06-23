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Михаил Погребинский: "Есть возможность донести лидерам Германии и Франции реальное состояние дел в Украине"

Украинский политолог дал совет, как "включить" лидеров Европы в украинский вопрос

сегодня, 15:40
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Михаил Погребинский: "Есть возможность донести лидерам Германии и Франции реальное состояние дел в Украине"

Михаил Погребинский. Фото: Liga.Net

Политолог Михаил Погребинский заявил, что Межпарламентский диалог в "нормандском формате", который предложил народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, дает возможность лидерам Германии и Франции понять реальное положение вещей в Украине. Об этом он сказал в программе "Международная панорама" на телеканале ZIK.

"Парламентский диалог – это очень важная инициатива, и прежде всего это связано с тем, что мы переживаем такой момент в европейской - и не только - истории, когда украинская тема не очень интересна, не очень важна, она находится на периферии. Хоть там ездят разные делегации – то Козак, то Ермак в Париж, Берлин, но реально какого-то включения лидеров Европы, которые брали на себя какие-то обязательства, нет", - сказал Погребинский. 

С другой стороны, политолог отметил, что сомневается в эффективности работы Алексея Резникова. "Сомневаюсь, что они прочитали обращение вице-премьера по реинтеграции, а он у нас такой есть, который рассказывает о том, как он будет делить общество на непризнанных территориях с помощью особой судебной реформы, – одних  наказывать, других вычищать. То есть, эту бредятину, которую он нес, надо как-то прояснить. Мне кажется, что общение с депутатами Германии и Франции дает возможность лидерам этих стран понять контекст, в котором происходит ситуация в Украине", – резюмировал Погребинский.

Ранее "Комментарии" публиковали заявление лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука о том, кого поддерживает Запад в украинском вопросе. 



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Источник: https://zik.ua/ru/news/politics/mezhparlamentskiy_dialog_v_normandskom_formate__eto_vozmozhnost_donesti_lideram_germanii_i_francii_realnoe_sostoyanie_del_v_ukraine__pogrebinskiy_972176
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