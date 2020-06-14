МИД Украины: "Иран не признает за собой международную ответственность за авиакатастрофу МАУ"

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Екатерина Белоброва
По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Евгений Енин заявил, что Тегеран до сих пор не признал за собой международной ответственности по факту катастрофы пассажирского лайнера "МАУ", которая произошла 8 января. Об этом он рассказал на канале "Украина 24", передает агентство "РБК-Украина".
Енин отметил, что власти Ирана утверждают, что причинами крушения самолета стала человеческая ошибка пилотов.
"Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии", - утверждает министр.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины Андрей Шевченко призвал иранских коллег предать огласке содержимое "черных ящиков" с упавшего в Тегеране Боинга.
"Президент Совета ИКАО Сальваторе Шакитано сообщил, что Иран заслушают до завершения этой сессии. Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным", - заключил Шевченко.
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