Кулеба: "Россия не несет конструктива для возобновления нормандского формата"

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к продолжению дискуссии по урегулированию ситуации на Донбассе, но не видит со стороны России конструктивных действий для этого. Об этом он написал у себя в Twitter.



Так, по словам министра, западные партнеры и Украина делают все возможное, чтобы возобновить дискуссию в нормандском формате, но Россия по-прежнему не дает для этого оснований.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - обозначил Кулеба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что у президента Владимира Зеленского уже анонсировали очередную нормандскую встречу в 2020 году.

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