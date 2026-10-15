logo

BTC/USD

80931

ETH/USD

2364.46

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кризис между Зеленским достиг критического предела: дипломат ошеломил срочным ультиматумом для Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Кризис между Зеленским достиг критического предела: дипломат ошеломил срочным ультиматумом для Киева

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил о серьезном кризисе доверия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и призвал Киев подготовить системный ответ

15 октября 2026, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Между президентами Украины и США возник серьезный кризис доверия, нуждающийся в системном ответе со стороны Киева. Такое мнение высказал бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, комментируя действия Дональда Трампа по отношению к России и американскую политику по отношению к украинской стороне.

Кризис между Зеленским достиг критического предела: дипломат ошеломил срочным ультиматумом для Киева

Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, нынешние решения Вашингтона нельзя объяснять только предвыборными обстоятельствами. Он считает, что Украина должна реалистично оценивать интересы американского президента и не рассчитывать, что позиция Белого дома будет автоматически совпадать с интересами Киева.

"Когда мы говорим о том, что делается в США, это США и это президент Соединенных Штатов", — подчеркнул Чалый, призывая украинскую сторону учитывать реальные механизмы принятия решений в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что ответом на кризис не должны становиться только публичные заявления или эмоциональная критика американского руководства. Украина должна усиливать работу с американскими институтами, Конгрессом и другими центрами влияния, чтобы уменьшать негативные последствия решений администрации.

"Это кризис доверия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Причем не Зеленский, не президент Украины это начал", — заявил Чалый.

По его словам, Киеву необходимо разработать комплекс антикризисных мер и подготовиться к длительному периоду неопределенности в отношениях с США. Дипломат также считает, что Украине следует расширять международные контакты, чтобы не зависеть исключительно от договоренностей на уровне двух президентов.  

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп объяснил, почему избегает называть российского лидера Владимира Путина диктатором. По его словам, резкие высказывания в адрес руководителей других государств могут затруднять переговоры, особенно когда речь идет о заключении международных соглашений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NZN5caD0ASU
Теги:

Новости

Все новости