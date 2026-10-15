Кризис между Зеленским достиг критического предела: дипломат ошеломил срочным ультиматумом для Киева



















Между президентами Украины и США возник серьезный кризис доверия, нуждающийся в системном ответе со стороны Киева. Такое мнение высказал бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, комментируя действия Дональда Трампа по отношению к России и американскую политику по отношению к украинской стороне.

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По мнению дипломата, нынешние решения Вашингтона нельзя объяснять только предвыборными обстоятельствами. Он считает, что Украина должна реалистично оценивать интересы американского президента и не рассчитывать, что позиция Белого дома будет автоматически совпадать с интересами Киева.

"Когда мы говорим о том, что делается в США, это США и это президент Соединенных Штатов", — подчеркнул Чалый, призывая украинскую сторону учитывать реальные механизмы принятия решений в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что ответом на кризис не должны становиться только публичные заявления или эмоциональная критика американского руководства. Украина должна усиливать работу с американскими институтами, Конгрессом и другими центрами влияния, чтобы уменьшать негативные последствия решений администрации.

"Это кризис доверия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Причем не Зеленский, не президент Украины это начал", — заявил Чалый.

По его словам, Киеву необходимо разработать комплекс антикризисных мер и подготовиться к длительному периоду неопределенности в отношениях с США. Дипломат также считает, что Украине следует расширять международные контакты, чтобы не зависеть исключительно от договоренностей на уровне двух президентов.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп объяснил, почему избегает называть российского лидера Владимира Путина диктатором. По его словам, резкие высказывания в адрес руководителей других государств могут затруднять переговоры, особенно когда речь идет о заключении международных соглашений.