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Критическое состояние: СМИ сообщили новые подробности о Жириновском

У Жириновского якобы диагностировали до 75% поражения легких

9 февраля 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Опальный российский политик Владимир Жириновский, которого недавно госпитализировали в медицинское учреждение с осложнениями, что вызвал коронавирус, находится в критическом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает несколько СМИ России.

Критическое состояние: СМИ сообщили новые подробности о Жириновском

Владимир Жириновский (фото из открытых источников)

Как пишет РБК, состояние здоровья одиозного лидера "ЛДПР" – критическое. Сейчас никто не дает никаких гарантий. Сложное течение болезни осложняют сопутствующие болезни, рассказал журналистам их информационный источник.

По информации Телеграмм-канала Readovka, российский политик подключен к аппарату ИВЛ, его легкие поражены на 50-75 процентов. Сейчас к больному не пускают его помощников. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также госпитализацию Владимира Жириновского подтвердили в Министерстве здравоохранения России.

По сделанному заявлению, состояние политика стабильное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь. Это обнародовало РИА Новости.

Еще в конце прошлого года Жириновскому сделали седьмую инъекцию российской вакцины от ковида. Журналистам он сказал, что еще ни разу не заболел коронавирусом.

При этом этот одиозный политик России запомнился собственными антиукраинскими заявлениями. Он открыто поддерживает российскую агрессию. Недавно он призвал бомбить украинскую территорию новогодней ночью.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский депутат Жириновский госпитализирован в тяжелое состояние. Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. По данным СМИ, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/09/02/2022/6203d96b9a7947085f9b3462
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