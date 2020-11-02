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Елизавета Черных
Есть все основания полагать, что на внутреннем украинском рынке создаются искусственные преграды для недопущения АО "Днепразот" к участию в тендерах на закупку хлора. При этом игнорирование проблем АО "Днепразот" со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора АО "Днепразот" Андрей Семич изданию "Фокус".
Топ-менеджер напомнил, что 30 октября на сайте "Цензор.НЕТ" была опубликована авторская колонка экс-госуполномоченного Антимонопольного комитета Украины и соосновательницы Лиги Антитраста Агии Загребельской "Страна в заложниках": на этот раз хлор Коломойского и газ Фирташа", в которой упомянутая эксперт приводит свое видение ситуации, которая возникла вокруг поставок газа на АО "Днепразот".
Как известно, АО "Днепропетровскгаз" заявил о намерении повысить тариф на транспортировку газа для АО "Днепразот" уже в ближайшее время. Будучи категорически несогласным с данным намерением, АО "Днепразот" высказало свою позицию в открытом обращении к Президенту Украины, премьер-министру Украины, АМКУ, НКРЭКУ, правоохранительным органам. Кроме того, подробные разъяснения приведены в интервью, которое коммерческий директор АО "Днепразот", Андрей Пустовойт, дал информагентству УНИАН.
Кроме того, дискуссия в профессиональной среде по данному вопросу оказалась настолько острой, что даже привлекла внимание сторонних экспертов – в частности, свое мнение по данному вопросу в интервью изданию "Дело" высказал Карел Хирман, один из ведущих экспертов по энергетике в Европейском Союзе.
Карел Хирман в прошлом – председатель наблюдательного совета компании Transpetrol (Словакия), экс-советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии, эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при КМУ. Господин Хирман известен своей незаангажированной позицией и исключительно высокими профессиональными качествами.
При этом Карел Хирман подчеркивает: в странах ЕС крупные потребители газа (как, например, "Днепразот" в Украине), стабилизирующие всю распределительную и газотранспортную систему, получают тариф на транспортировку газа ниже, чем небольшие потребители со слабо прогнозируемым объемом потребления. "Днепразот" как крупный потребитель равномерно потребляет газ в течение всего года и гарантирует большие объемы потребления.
По мнению господина Хирмана, регулятор (НКРЭКУ) должен снижать тариф на транспортировку единицы газа для крупных потребителей газа с равномерным графиком потребления газа. В частности, это учитывается и в регуляции в ЕС. Экономическое обоснование простое: расходы на обслуживание потребителя (дистрибуцию и поставку газа), который получает газ в небольших объемах и для которого характерны резкие скачки потребления, существенно выше, чем в случае с одним крупным предприятием, которое готово гарантировать большие объемы потребления на протяжении всего года.
Во-первых, по его словам, АО "Днепразот" действительно не продавал и не продает напрямую хлор водоканалам (за исключением водоканалов Киева, Харькова и Кривого Рога). Этому есть хорошо известная экспертам рынка техническая причина. АО "Днепразот" имеет возможность производить хлор для последующей его поставки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в железнодорожных цистернах объемом 57,5 т сжиженного хлора. Все остальные предприятия водоподготовки, за исключением перечисленных трех, могут принимать и использовать хлор, только разлитый в специальные стальные контейнеры объемом до 1 т. Процессом налива контейнеров и их обслуживанием профессионально занимаются другие предприятия, в том числе Аульская хлорпереливная станция.
Во-вторых, компании, поставляющие хлор в адрес украинских предприятий, занимающихся водоподготовкой, в значительной части предлагают хлор, НЕ произведенный на АО "Днепразот". Например, в первом полугодии 2020 года 45,84% (практически половина!) хлора, поставленного потребителям, была импортного происхождения.
В завершение эксперт сообщил, что АО "Днепразот" обратилось к "Цензор.НЕТ" с запросом о возможности публикации на данном ресурсе своего видения рассматриваемой госпожой Загребельской проблематики.
Андрей Семич в своем комментарии подчеркнул: несмотря на то, что руководство АО "Днепразот" считает информацию, опубликованную от имени данного эксперта заведомо недостоверной, предприятие не стало требовать от "Цензор.НЕТ" ее опровержения, а лишь обратилось с просьбой опубликовать комментарий с позицией представителя АО "Днепразот".
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