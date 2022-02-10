Хотите гарантий безопасности – получите: дипломат рассказал, как выполнить ультиматум Кремля

Россия везде носится со своими гарантиями безопасности России и в целом нужно признать, что такая идея – предоставить гарантии безопасности Российской Федерации – имеет право на жизнь. И реализовать ее можно очень просто. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.

Кремль. Фото из открытых источников

"Украина как государство, имеющее достаточно значительный опыт существования в условиях, предоставленных ему согласно Будапештскому меморандуму, гарантий безопасности, имеет все законные права выступить с внешнеполитической инициативой. При этом следует учесть, в том числе, свой не очень положительный, мягко говоря, опыт по этому вопросу", – отметил дипломат.

Он пояснил, суть инициативы такова. Генеральная ассамблея ООН принимает на своей следующей сессии резолюцию о гарантиях безопасности в Российской Федерации. В этой резолюции государства-члены ООН берут на себя обязательство не совершать актов вооруженной агрессии против Российской Федерации, не угрожать ей силой и гарантируют ее территориальную целостность в международно-признанных границах.

"Российская Федерация, в ответ, гарантирует, что не будет прибегать к вооруженной агрессии против других государств, вернет все свои войска и всех своих граждан, которые "работают" в частных военных компаниях, на свою территорию и в дальнейшем будет решать какие-либо разногласия с иностранными государствами исключительно с использованием механизмов, предусмотренных международным правом, в частности, в международном суде ООН, международном уголовном суде, ЕСПЧ и т.д.", – отметил эксперт.

По его словам, проект такой резолюции Украина могла бы представить вместе с нашими европейскими и другими партнерами, в том числе Китаем, Швейцарией, Бразилией.

"Убежден, что в качестве соавторов запишется не менее 100 государств, а резолюция будет проголосована единогласно. Разве может КНДР, вредно, удержится и/или Кабо Верде в качестве мести за отзыв кандидатуры Поклонской с должности посла в их стране. Ну, а чего? Хотите гарантии безопасности! Получите! И нечего потом под красивыми лозунгами хоронить свои имперские амбиции!" – резюмировал дипломат.

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