«Еды почти не осталось»: Сибига раскрыл детали о катастрофе в оккупированных Олешках

Временно оккупированные Олешки Херсонской области столкнулись с тяжелым гуманитарным кризисом. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что местные жители голодают и в условиях дефицита продуктов вынуждены собирать траву и сорняки, чтобы выжить. Об этом он сообщил в связи с призывом международного сообщества обеспечить доступ к городу.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, в Олешках практически не осталось продовольствия. Одновременно жители испытывают нехватку лекарств, чистой воды и медицинской помощи. По утверждению Сибиги, в критической ситуации оказались в том числе дети.

Украинская сторона связывает ухудшение ситуации с ограничением доступа гуманитарных организаций и отсутствием нормального снабжения города. В МИД призывают ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные структуры использовать имеющиеся каналы для доставки помощи и организации безопасной эвакуации граждан, которые хотят покинуть Олешки.

О серьезности ситуации свидетельствуют и сообщения украинских журналистов, которым удалось получить информацию от жителей и их родственников. "Украинская правда" сообщала, что в городе практически отсутствуют магазины и аптеки, а единственным работающим медицинским объектом остается больница. По данным издания, жители используют остатки собственных запасов и продукты, которые удается достать на местном рынке.

В украинском МИД возлагают ответственность за ситуацию на российские оккупационные власти. Сибига заявил, что Россия контролирует территорию и, по оценке Киева, препятствует доставке гуманитарной помощи и эвакуации населения. Российская сторона эти обвинения в приведенном сообщении не прокомментировала.

Украина уже поднимала вопрос Олешек на международном уровне. Сибига заявлял, что гуманитарную ситуацию в городе необходимо обсуждать в ООН и добиваться давления для открытия гуманитарного доступа.

Киев настаивает: международные организации должны не ограничиваться заявлениями о обеспокоенности, а добиться фактической доставки помощи и возможности безопасного выезда для гражданских.

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