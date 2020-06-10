"Без черных ящиков нет международного доверия": Украина обратилась к Ирану по расследованию катастрофы МАУ

Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" с пассажирского лайнера авиакомпании МАУ, который упал 8 января 2020 года при совершении рейса "Тегеран-Киев" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Об этом заявил посол Украины Андрей Шевченко, который принял участие в совете ІКАО, на своей странице в Facebook.

Так, по словам посла, эффективность членов собрания организации зависит от открытости расследования и доверия, а иранская позиция лишает их обеих компонент.

"Президент Совета ИКАО Сальваторе Шакитано сообщил, что Иран заслушают до завершения этой сессии. Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным", - заключил Шевченко, призвав власти Тегерана не откладывать информацию об авиакатастрофе, зафиксированную "черными ящиками".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины также критически отреагировали на устные сообщения Ирана о ходе расследования по авиакатастрофе пассажирского Боинга. Так, заместитель главы МИД, сейчас наблюдаются достаточно положительные медийные сигналы со стороны Ирана, хотя реального продвижения в расследовании пока нет.

"Мы очень рассчитываем, что иранская сторона как можно быстрее перейдет от красивых слов к хорошим поступкам", - резюмирует чиновник.





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