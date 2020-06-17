kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.06.2020

BTC/USD

9510.16

ETH/USD

234.60

LTC/USD

43.78

НБУ 17.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Актрисе российского шоу Comedy Women разрешили въезд в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Актрисе российского шоу Comedy Women разрешили въезд в Украину

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава с 2017 года находилась в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины

сегодня, 00:42
Автор:

Екатерина Белоброва
Актрисе российского шоу Comedy Women разрешили въезд в Украину

Министерство культуры Украины исключило российскую телеведущую и актрису комедийного жанра Екатерину Варнаву из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте ведомства.

Так, в Минкульте отметили, что обновленный список персон "нон-гратта" уже без Варнавы был составлен на основании обращения Службы безопасности Украины. 

Отметим, что Екатерина Варнава до запрета пересекать границу с Украиной работала ведущей в шоу "Кто сверху?" вместе с украинским коллегой Сергеем Притулой на "Новом канале". После того, как в начале 2017 года актриса вместе с коллективом Comedy Women якобы посетила аннексированный Крым, СБУ добавило ее имя в список лиц, угрожающих национальной безопасности, въезд Варнаве запретили и съемки развлекательной программы прекратились.

Позднее сама актриса неоднократно рассказывала, что не посещала Крым, а внесение ее в "черный список" в Украине был ей непонятен по своим мотивам, также такое решение обжаловало и руководство "Нового канала".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://mkms.gov.ua/files/pdf/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!