Актрисе российского шоу Comedy Women разрешили въезд в Украину

Министерство культуры Украины исключило российскую телеведущую и актрису комедийного жанра Екатерину Варнаву из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте ведомства.

Так, в Минкульте отметили, что обновленный список персон "нон-гратта" уже без Варнавы был составлен на основании обращения Службы безопасности Украины.

Отметим, что Екатерина Варнава до запрета пересекать границу с Украиной работала ведущей в шоу "Кто сверху?" вместе с украинским коллегой Сергеем Притулой на "Новом канале". После того, как в начале 2017 года актриса вместе с коллективом Comedy Women якобы посетила аннексированный Крым, СБУ добавило ее имя в список лиц, угрожающих национальной безопасности, въезд Варнаве запретили и съемки развлекательной программы прекратились.

Позднее сама актриса неоднократно рассказывала, что не посещала Крым, а внесение ее в "черный список" в Украине был ей непонятен по своим мотивам, также такое решение обжаловало и руководство "Нового канала".

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