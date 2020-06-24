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Звезда "95 квартала" Елена Кравец рассказала о своих амбициях в политике

В последнее время все чаще появляются слухи о том, что актриса "95 квартала" Елена Кравец намерена баллотироваться в мэры Киева

сегодня, 14:38
Автор:

Екатерина Белоброва
Звезда "95 квартала" Елена Кравец рассказала о своих амбициях в политике

Актриса шоу "Квартал 95" Елена Кравец ответила на досужие сплетни, что собирается побороться за кресло мэра Киева на ближайших местных выборах, которые пройдут в октябре. Свою позицию артистка написала на своем аккаунте Instagram.

По словам Кравец, политика ей неинтересна и никаких политических шагов предпринимать она не намерена.

"Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все", - обозначила бывшая коллега по сцене президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что шоумен и телеведущий Сергей Притула также ответил на слухи о том, что собирается заявить свою кандидатуру на главу Киевской городской государственной адимнистрации.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что так или говорить, что категорически нет. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить. И я буду очень благодарен, если меня не будут "пушить" к преждевременным принятиям каких-то решений. Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги.", - обозначил юморист.


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