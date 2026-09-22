Зеленскому грозит серьезное поражение: что показывают настоящие настроения украинцев

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не боится выборов и в случае их проведения одержит победу. Однако выборы приведут к ослаблению страны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, есть ли шанс у Зеленского одержать победу в выборах, если бы гипотетически они проводились во время войны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Следует отметить, что президентские выборы в Украине во время военного положения не проводятся: это прямо запрещено законом. Поэтому вопрос только гипотетический. К тому же в марте 2026 года 69% украинцев выступали за выборы после войны.

Чат-бот Gemini предположил, что Зеленский в таком сценарии имел бы значительную поддержку, но кампания уже совсем не походила бы на выборы 2019 года. Главный аргумент – война. По мнению чат-бота, часть общества могла бы сплачиваться вокруг действующего верховного главнокомандующего, поскольку Зеленский ассоциируется с сопротивлением российской агрессии и международной поддержкой Украины.

Но есть и другая сторона. Война принесла усталость, экономические проблемы, потери и постоянный стресс. К этому Gemini добавляет критику из-за коррупционных скандалов и кадровых решений властей. Потому, отмечает, победа уже не была бы триумфальной.

Модель ИИ не дает прямого ответа, выиграл бы Зеленский. Отмечает, что это была бы изнурительная кампания с высоким уровнем поляризации, где результат зависел бы от активности военных и тыла, а победа решалась бы во втором туре в очень напряженной борьбе.

Чат-бот Copilot также не рассматривает гипотетические выборы как обычную политическую кампанию. По его мнению, во время войны они были прежде всего вопросом доверия и символов.

Зеленский, по мнению модели ИИ, ассоциируется с сопротивлением, международной поддержкой и государственностью. Это могло бы обеспечить ему значительную поддержку.

Впрочем, затяжная война и экономические трудности работали в противоположную сторону. От власти общество ожидает не только устойчивости, но и конкретного результата – успехов на фронте, восстановления экономики и понятной стратегии завершения войны.

Поэтому Copilot говорит о возможности значительной поддержки Зеленского, но не о безусловном одобрении. Важным фактором он называет то, воспринимали бы президента не только как символ сопротивления, но и как гаранта реальных изменений.

Чат-бот DeepSeek занял другую позицию. Он подчеркнул, прежде всего, юридическую невозможность проведения выборов во время военного положения и привел социологические данные об отношении украинцев ко времени проведения голосования.

В своей гипотетической модели чат-бот также ссылается на расклад сил между потенциальными кандидатами и делает акцент на том, что высокий уровень доверия к президенту не обязательно означает такую же электоральную поддержку.

Отдельно DeepSeek утверждает, что в случае выборов важным фактором стало появление сильного конкурента. По оценке чат-бот, Зеленский бы лидировал в первом туре, однако во втором уступил бы Залужному, Буданову или Федорову.

В заключении: чат-боты не дали одинакового ответа. Gemini делает акцент на сохранении зеленым ядра поддержки, но одновременно говорит об усталости общества. Copilot также видит значительный ресурс доверия, но связывает возможный результат с реальными результатами власти. DeepSeek больше подчеркивает разрыв между доверием к президенту и электоральным поведением.

При этом все три ответа признают, что в гипотетической кампании решающим было бы не только отношение к самому президенту, но и ход войны, усталость общества, экономическая ситуация и наличие сильных конкурентов.

Напомним: портал "Комментарии" писал об опасном сценарии, который могут готовить президенту.



