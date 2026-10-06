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Выборы президента до завершения войны: какие настроения украинцев скрывают результаты опросов

Политтехнолог Постернак рассказал, сколько украинцев действительно хотят выборов во время военного положения

6 октября 2026, 16:38
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Кречмаровская Наталия

По данным опроса, проведенного КМИС, 71% опрошенных выступают против выборов во время войны, 24% — хотят выборов в тот же день.

Выборы президента до завершения войны: какие настроения украинцев скрывают результаты опросов

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак отметил, что владеет разной социологией и не очень доверяет публичной социологии. Относительно выборов есть несколько отличные данные из других центров исследований.

"И там до половины избирателей хотели бы провести выборы в Украине во время войны. Даже во время, а точнее не так, в условиях уменьшения интенсивности боевых действий и приостановки военного времени", — рассказал эксперт.

По его словам, проблема в интерпретации этих цифр, как желание проводить выборы напрямую связано с ощущением мира. Ведь, отметил политтехнолог, это значит, что не будет боевых действий. Так это увязано в сознании электората.

"Второй вариант, желание выборов — это желание изменить Зеленского. Поэтому сейчас эту цифру пытаются представить соревнования, скажем так, в социологическом обществе, чтобы правильно манипулировать этими цифрами", — отметил политтехнолог.

Постернак объяснил, что Украина не живет в период активной там избирательной кампании и пока это позволяет установить определенную устойчивость политическую. Но, тем не менее, понятно, что в войне на истощение, с нарастанием стрессогенных факторов, очевидно, желание граждан сделать кого-то виноватыми в своих серьезных бытовых, энергетических, финансовых, экономических проблемах будет расти, подчеркнул эксперт.

"И в фокусе внимания будет президент, депутаты, партия власти, власть вся в целом, которая еще и страдает от коррупционных рисков и вызовов, и еще и находится под серьезным дипломатическим давлением, например, США. То есть представьте себе, что в таких условиях электорат понимает, что перспективы нет, образа будущего нет, нет ощущения безопасности, оно потеряно”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда в Украине может стартовать избирательная кампания.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1vv-5jJqmXY
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