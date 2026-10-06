Выборы президента до завершения войны: какие настроения украинцев скрывают результаты опросов

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Кречмаровская Наталия
По данным опроса, проведенного КМИС, 71% опрошенных выступают против выборов во время войны, 24% — хотят выборов в тот же день.
Выборы. Фото портал "Комментарии"
Политтехнолог Олег Постернак отметил, что владеет разной социологией и не очень доверяет публичной социологии. Относительно выборов есть несколько отличные данные из других центров исследований.
По его словам, проблема в интерпретации этих цифр, как желание проводить выборы напрямую связано с ощущением мира. Ведь, отметил политтехнолог, это значит, что не будет боевых действий. Так это увязано в сознании электората.
Постернак объяснил, что Украина не живет в период активной там избирательной кампании и пока это позволяет установить определенную устойчивость политическую. Но, тем не менее, понятно, что в войне на истощение, с нарастанием стрессогенных факторов, очевидно, желание граждан сделать кого-то виноватыми в своих серьезных бытовых, энергетических, финансовых, экономических проблемах будет расти, подчеркнул эксперт.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда в Украине может стартовать избирательная кампания.