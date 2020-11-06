Второго тура не будет - Кличко остается мэром Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко по результатам первого тура выборов остается на посту городского главы.

Фото: Информатор Киев

По результатам подсчетов голосов Киевской городской территориальной избирательной комиссией — Виталий Кличко набрал 365 161 голос — это 50, 52 %. Таким образом второго тура выборов мэра в столице не будет.

На втором месте оказался экс-глава Киевской горгосадминистрации кандидат от Оппозиционной платформы "За жизнь" Александр Попов — 68757 голосов. На третьем Сергей Притула от партии "Голос" — 56900.

Далее голоса избирателей распределились так:

Алексей Кучеренко (ВО "Батькивщина") — 45823

Ирина Верещук ("Слуга народа") — 39321

Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского") — 38360

Игорь Смешко ("Сила и Честь") — 22418

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы, украинцы выбирали депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также, как и каждые пять лет, проводилось переизбрание мэров, глав сел и поселков.

Ранее "Комментарии" сообщали, в каких городах состоится второй тур выборов.





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