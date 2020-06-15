В турборежиме на местные выборы: когда Слуга народа назовет кандидатов в мэры

Кандидатов в мэры крупнейших городов в Украине в "Слуге народа" назовут уже до конца июня. Об этом сообщил руководитель партии Александр Корниенко, пишет РБК-Украина.

Президентская политическая сила уже определилась, кто именно будет руководить избирательной кампанией и штабами в регионах. Сейчас там занимаются, в том числе, подбором кандидатов в мэры. Общее направление политики партии будет определять центральный штаб, все остальное оставляют на усмотрение местных штабов.

"Все областные штабы партии уже заработали полноценно. Местные выборы не будут централизованными. По сути, это полторы тысячи отдельных избирательных кампаний. Из центра ими руководить невозможно. Центральный штаб партии будет работать по принципу центральных органов исполнительной власти", - объяснил Корниенко.

Турборежим, протестированный в Раде, "Слуга народа", похоже, решила использовать и во время местных выборов. Основные приготовления в партии планируют завершить еще до официального старта кампании.

"Мы сейчас активно готовимся, чтобы, когда начнется кампания, мы могли бросить все усилия на агитацию. Это и формирование участковых комиссий, и избирательных фондов и, собственно говоря, выдвижение", - говорит глава партии.

Определиться со всеми кандидатами, которые пойдут на местные выборы от "Слуги народа", планируют уже к средине августа, тогда как сама избирательная кампания стартует только в конце лета.

А вот с кандидатами в мэры областных центров в "Слуге народа" решили не медлить. Фамилии претендентов на мэрские кресла назовут уже в течение двух недель. Сложнее всего, признались в партии, сейчас определиться с кандидатами в мэры самых крупных городов - Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра.

Ранее, напомним, Владимир Зеленский пообещал, что кандидатов в мэры, которые будут представлять "Слугу народа", выберут во время партийных праймериз. Это форма внутреннего голосования.

А вот нынешнему мэру Киева Виталию Кличко предложили идти на выборы от одной из оппозиционных политсил. Какой именно "Комментарии" рассказывали ранее.

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