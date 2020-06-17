kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.06.2020

BTC/USD

9505.38

ETH/USD

234.72

LTC/USD

44.71

НБУ 17.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В Слуге народа рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Слуге народа рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы

Перенести местные выборы из-за пандемии коронавируса и при этом не нарушить Конституцию - крайне сложно, - Корниенко

сегодня, 10:28
Автор:

Виолетта Комаровская
В Слуге народа рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы

Местные выборы в Украине, которые должны состояться уже 25 октября этого года, могут перенести, если в стране введут военное положение. В остальных случаях это сделать практически нереально. Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 

Местные выборы, скорее всего, в Украине состоятся, даже если начнется вторая волна коронавируса. 

"Мы проанализировали опыт тех стран, которые уже переносили выборы. Но в Украине они серьезно защищены Конституцией. Изменить быстро Основной закон крайне сложно", - рассказал Корниенко.

И все же существует несколько вариантов развития событий, когда местные выборы можно перенести.

"Выборы - очень важный демократический инструмент. С его помощью формируется власть. Выборы можно сдвинуть по времени лишь в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Например, это может быть военное положение", - объяснил глава партии "Слуга народа". 

Пока Украина справляется с пандемией, говорит Корниенко, и говорить о введении, скажем, чрезвычайного положения в Украине нет оснований. 

Также руководитель президентской политсилы рассказал, что в партии уже подбирают кандидатов на местные выборы от "Слуги народа". Сделать это непросто, так как нужно собрать очень большую команду. Это тысячи потенциальных депутатов с разными взглядами и позициями.

"Есть очень большой риск и насчет их поведения, и насчет имиджа. На этапе подбора кандидатов мы эти вопросы прорабатываем. Будем, возможно, подписывать меморандумы, чтобы обязать их таким образом не принимать участия в коррупционных голосованиях или же других безобразиях", - сказал Корниенко. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в "Слуге народа" назовут всех кандидатов в мэры украинских городов от партии президента. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fakty.ua/347171-aleksandr-kornienko-perenos-mestnyh-vyborov-maloveroyaten-eto-slozhnyj-process
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!