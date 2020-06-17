В Слуге народа рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы

Местные выборы в Украине, которые должны состояться уже 25 октября этого года, могут перенести, если в стране введут военное положение. В остальных случаях это сделать практически нереально. Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Местные выборы, скорее всего, в Украине состоятся, даже если начнется вторая волна коронавируса.

"Мы проанализировали опыт тех стран, которые уже переносили выборы. Но в Украине они серьезно защищены Конституцией. Изменить быстро Основной закон крайне сложно", - рассказал Корниенко.

И все же существует несколько вариантов развития событий, когда местные выборы можно перенести.

"Выборы - очень важный демократический инструмент. С его помощью формируется власть. Выборы можно сдвинуть по времени лишь в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Например, это может быть военное положение", - объяснил глава партии "Слуга народа".

Пока Украина справляется с пандемией, говорит Корниенко, и говорить о введении, скажем, чрезвычайного положения в Украине нет оснований.

Также руководитель президентской политсилы рассказал, что в партии уже подбирают кандидатов на местные выборы от "Слуги народа". Сделать это непросто, так как нужно собрать очень большую команду. Это тысячи потенциальных депутатов с разными взглядами и позициями.

"Есть очень большой риск и насчет их поведения, и насчет имиджа. На этапе подбора кандидатов мы эти вопросы прорабатываем. Будем, возможно, подписывать меморандумы, чтобы обязать их таким образом не принимать участия в коррупционных голосованиях или же других безобразиях", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в "Слуге народа" назовут всех кандидатов в мэры украинских городов от партии президента.

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