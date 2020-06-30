kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9148.83

ETH/USD

226.20

LTC/USD

41.28

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В "Слуге народа" признались, что "новых лиц" на местных выборах не будет
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Слуге народа" признались, что "новых лиц" на местных выборах не будет

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил. что кандидатов на местные выборы подбирать сложней. чем на парламентские

сегодня, 19:30
Автор:

Екатерина Белоброва
В "Слуге народа" признались, что "новых лиц" на местных выборах не будет

Партия "Слуга народа" будет выдвигать кандидатов на местных выборах из тех, кто уже ранее занимался политикой, а потому практика "новых лиц" в данном случае упраздняется. Об этом рассказал глава партии Александр Корниенко в интервью изданию "Сегодня".

Так, по словам нардепа, в отличие от подбора кандидатов на парламентских выборах, на места выбрать людей, которые ранее в политике "не светились" оказалось задачей более сложной. При этом основное требование к политикам, которые заявят о себе, баллотируясь на места в городских и сельских советах, остается прежней. 

"Разумеется, это не выборы в Верховную Раду, где мы нашли новых людей в список и на округа. На местном уровне, особенно в ОТГ, будут люди, которые так или иначе ранее были в политике. Но если они разделяют наши ценности, имеют активную позицию, не являются представителями кланов, не замеченные в коррупционных схемах - они будут нашими депутатами", - указал Корниенко.

При этом он добавил, что на данный момент в партии активно готовятся к будущим выборам, но наиболее пиковая фаза предвыборной кампании стартует в штабах уже с августа.

"Третий этап перезагрузки власти будет реализован", - убежден глава "Слуги народа".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" по-прежнему не могут определиться, кто будет баллотироваться под их брендом на промежуточных выборах в Черниговской области на 108 округ.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!