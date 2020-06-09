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В Раду проходят четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и ОПЗЖ, - опрос

Последний соцопрос по рейтингу политических партий указывает, что украинцам ближе всего программа "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь"

сегодня, 17:56
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В Раду проходят четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и ОПЗЖ, - опрос

Согласно социологическому опросу, проведенному среди украинцев 2-5 июня, в ближайшее воскресенье большинство голосов для прохождения в парламент получили бы партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", что, в принципе, соответствует реальным результатам на выборах прошлым летом. Об этом сообщает пресс-служба агентства RTS.

Так, наибольшую поддержку получила действующая партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в лице ее действующих лидеров Стефанчука и Корниенко - 31%. 

Второе место в рейтинге доверия украинцев занимают Бойко, Рабинович и Медведчук из политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,7%.

Тройку лидеров замыкает "Европейская солидарность" с Порошенко, Парубием и Геращенко - 14,3%. 

Переступают "заветный порог" члены фракции "Батькивщина", Тимошенко и Тарута - почти 11% от потенциальных избирателей.

Также отмечается, что украинцы буквально поровну поделились в области так называемого "мовного вопроса". 44% опрошенных разговаривают дома на украинском языке, а 41% предпочитают общаться с родными на русском.

Еще 13% респондентов свободно переходит на любой из указанных языков и не видит проблемы владеть обоими.


Больше половины опрошенных убеждены, что для достижения мира на Донбассе необходимо соблюсти подписанные Минские соглашения - 51%. Абсолютное меньшинство респондентов среди украинцев считают, что нужно отказаться от этих условий - таких лишь 17%. Еще 32% на шестом году войны затрудняются дать оценку вероятным путям урегулирования конфликта. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заметно упал рейтинг президента Дональда Трампа.



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