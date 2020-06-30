Усиление карантина: состоятся ли местные выборы в Украине

Объявить в Украине местные выборы Верховная Рада должна не позднее чем за 90 дней до их начала. Об этом заявил спикер Дмитрий Разумкой во время согласовательного совета. Депутаты обязаны сделать все, чтобы голосование состоялось вовремя, - считает глава парламента.

В соответствии с Конституцией, местные выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье октября. В этом году это 25 октября. И переносить дату голосования пока в Украине не планируют, даже несмотря на вспышку коронавируса. Ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал, что в некоторых украинских регионах карантин все же усилят. Но на подготовку к выборам это повлиять не должно. Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил Верховной Раде подготовить все необходимое для официального объявления местных выборов. Сделать это необходимо не позднее 26 июля. Однако уже через три недели депутаты уйдут на каникулы. Поэтому Разумков призывает их огласить выборы раньше.

"Я хочу всем напомнить, что Рада должна объявить выборы не позже чем за 90 дней до них. Необходимо отработать этот вопрос, чтобы голосование состоялось вовремя в соответствии с Конституцией и законами Украины", - обратился к депутатам Разумков.

Проконтролировать весь процесс глава Верховной Рады поручил парламентскому комитету по вопросам государственной власти.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Польше состоялись выборы президента. Ни один из кандидатов не смог набрать достаточно голосов, чтобы победить в первом туре. Имена тех, кто встретятся во втором туре уже известны.

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