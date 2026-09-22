У Зеленского готовят опасный сценарий: что могут сделать на выборах

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Кречмаровская Наталия
В Украине разрабатывают законопроект о послевоенных выборах. Однако в документе может быть много пробелов, что может дать определенные "шансы" действующей власти.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об одном из таких моментов рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. Эксперт прокомментировал интервью первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. Нардеп не ответил на вопрос, смогут ли баллотироваться на пост президента Украины граждане, против которых введены санкции. Фактически, по словам Корниенко, прямого запрета нет, однако возникнут проблемы с определенным финансовым инструментарием. Гражданин под санкциями не сможет открыть спецфонд и, таким образом, не выполнит условие участия в выборах. Что касается непосредственно участия Порошенко, то, по словам Корниенко, сначала нужно узнать, захочет ли он участвовать в выборах.
По его словам, история с участием в подсанкционных выборах опасна, — это определенный прецедент, который тоже вряд ли будут поддерживать представители западных стран.
По его словам, можно будет ввести против любого человека, который может представлять потенциальную опасность для действующего президента.
Эксперт отметил, что власти могут рассматривать сценарий, как не допустить к выборам потенциально неудобных или опасных кандидатов. И Корниенко, по его словам, должен знать ответ на вопрос о подсанкционных гражданах.
И вопрос здесь не в персоналиях, а в инструменте – ведь любой может оказаться на этом месте и человеку просто не дадут возможность участвовать в выборах.
Эксперт подчеркнул, что молчание власти наталкивает на вывод, что какой-то запасной план существует и этот план очень далек от демократии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что может сломать власть Зеленского по версии ИИ.