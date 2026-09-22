У Зеленского готовят опасный сценарий: что могут сделать на выборах

В Украине разрабатывают законопроект о послевоенных выборах. Однако в документе может быть много пробелов, что может дать определенные "шансы" действующей власти.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об одном из таких моментов рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. Эксперт прокомментировал интервью первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. Нардеп не ответил на вопрос, смогут ли баллотироваться на пост президента Украины граждане, против которых введены санкции. Фактически, по словам Корниенко, прямого запрета нет, однако возникнут проблемы с определенным финансовым инструментарием. Гражданин под санкциями не сможет открыть спецфонд и, таким образом, не выполнит условие участия в выборах. Что касается непосредственно участия Порошенко, то, по словам Корниенко, сначала нужно узнать, захочет ли он участвовать в выборах.

"Ответ, конечно, гениален в кавычках, но он на грани цинизма и абсурда, ведь первый вице-спикер парламента должен знать ответы на такие вопросы. И он ни слова не обмолвился о том, что сама по себе эта история выглядит очень сомнительно и незаконно", — отметил Рейтерович.

По его словам, история с участием в подсанкционных выборах опасна, — это определенный прецедент, который тоже вряд ли будут поддерживать представители западных стран.

"Но для власти это может быть уже меньшим злом, если будут настроены на то, чтобы выиграть выборы любой ценой. Сманипулировать, в том числе таким образом, они, очевидно, могут этим воспользоваться. А представьте себе на секундочку, что санкции можно ввести там против бывшего главнокомандующего, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного. Ведь он, согласно рейтингам, легко обыгрывает Зеленского, что в первом, что во втором туре выборов последних рейтингов”, — пояснил эксперт.

По его словам, можно будет ввести против любого человека, который может представлять потенциальную опасность для действующего президента.

Эксперт отметил, что власти могут рассматривать сценарий, как не допустить к выборам потенциально неудобных или опасных кандидатов. И Корниенко, по его словам, должен знать ответ на вопрос о подсанкционных гражданах.

"Это ключевая опасность, которая есть на сегодняшний день, потому что та же рабочая группа в парламенте вопроса санкций, например, не рассматривает", — отметил он.

И вопрос здесь не в персоналиях, а в инструменте – ведь любой может оказаться на этом месте и человеку просто не дадут возможность участвовать в выборах.

Эксперт подчеркнул, что молчание власти наталкивает на вывод, что какой-то запасной план существует и этот план очень далек от демократии.

"Будем надеяться, что граждане тем или иным способом никогда этому плану не дадут возможности быть реализованным", — подытожил Рейтерович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может сломать власть Зеленского по версии ИИ.



