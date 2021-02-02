Опрос «Соцмониторинга» показал, что социологи стали скрупулезнее относиться к вопросам о президентских выборах - эксперт

Результаты январского социсследования Центра "Социальный мониторинг" примечательны едва ли не первым в Украине действительно корректным подходом к формулированию вопроса о президентских выборах. Об этом заявил политический обозреватель Кирилл Киквидзе.

Фото: uazmi.net

По его мнению, многие эксперты отмечают, что в отличие от своих коллег – даже таких известных как КМИС, "Рейтинг" или "Демократические инициативы" — сотрудники "Социального мониторинга" смогли обойти две основные проблемы таких исследований. Первая проблема — кого именно включать в перечень возможных кандидатов, вторая — как добиться того, чтобы представители одной и той же политилы не искажали результатов друг друга:

"Чем отличается подход "Социального мониторинга" и почему я считаю его наиболее объективным и верным, по сравнению с другими исследованиями?

Во-первых, "Соцмониторинг" дает несколько вариантов списка. Это нужно для того, чтобы представители одной политсилы не пересекались и не дробили результат один другого. В самом деле, если на президентских выборах возможно участие лишь одного кандидата от условной партии, то почему в вопросе социологов должны скопом фигурировать все ее наиболее видные представители? Вот и получается, что в опросе "Соцмониторинга" два представителя партии-лидера – "Оппозиционной платформы – За Жизнь" — не просто показывают высокие результаты, но и не искажают цифры друг друга.

Второй вопрос – кого включать в список потенциальных кандидатов. Социологи, которые полностью либо частично копируют список кандидатов на последних выборах (в данном случае – это президентские выборы 2019 года), в корне не правы. Политический ландшафт в Украине меняется постоянно. Политик может быть на волне общественного интереса в 2019-м и полностью забыт или оттеснен на маргинес в 2020-м. На этом фоне критерии отбора, о которых на пресс-конференции упомянул "Социальный мониторинг", выглядят очень убедительными. Здесь и многолетнее профессиональное занятие политической деятельностью, и работа с вопросами, которые касаются всех без исключения граждан Украины, и надежные тылы в виде крупной партии или общественной организации.

"Исходя из этого, мне понятно присутствие в списке и Гройсмана, и Кличко, и Медведчука, и других указанных там политиков. Просто в качестве иллюстрации – вот например вопросы, которыми занимается Медведчук — договоренность о производстве вакцины от Covid-19 в Украине, разработка мирного плана для Украины и его обсуждение с парламентариями Германии, Франции и России, договоренность о снятии санкций с ряда украинских предприятий. Чем не достойный кандидат на пост президента?"

"Да, никто из указанных лиц не заявлял о своих президентских амбициях, но в этом и состоит задача социологов – выявить таких политиков и изучить отношение к ним со стороны избирателей. В целом же, принимая во внимание указанную выше аргументацию, считаю, что именно "Социальный мониторинг" стоит сегодня ближе всех к эталонному проведению соцопросов в части, связанной с возможными результатами президентских выборов" — отметил эксперт.









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