Социологи сообщили, за кого будут голосовать разочарованные в Зеленском избиратели

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Владимир Лавский
Владимир Зеленский. Фото: офис президента
Поддержка избирателей, которую теряет Владимир Зеленский, переходит к партиям "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария". Об этом в интервью "Укринформу" сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
По словам социолога, на данный момент "Партия Шария" пребывает на грани попадания в Верховную Раду Украины, существенно повысив свои показатели.
"Почему падает рейтинг Зеленского? Он - компромиссная фигура, пытается угодить всем, а по факту недовольны ни патриоты, ни пророссийские силы, ни граждане, настроенные на Европу. И, как мы подсчитали, партия Порошенко или "Голос" от этого практически ничего не получат ", - сказал социолог.
"Рейтинг Зеленского и его партии составляет порядка 50%. Если сравнивать с предыдущими выборами, то треть своих избирателей президент уже потерял. Помимо "Партии Шария", голоса пойдут к Юрию Бойко и "ОПЗЖ". Это те, кто не воспринимает европейский курс Украины", - резюмировал Паниотто.
Ранее "Комментарии" сообщали, что треть украинцев скучает по СССР.
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