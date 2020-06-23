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Социологи сообщили, за кого будут голосовать разочарованные в Зеленском избиратели

Падение рейтинга президента и его партии позволяет оппозиционным силам рассчитывать на большее количество голосов в свою поддержку

сегодня, 16:12
Автор:

Владимир Лавский
Социологи сообщили, за кого будут голосовать разочарованные в Зеленском избиратели

Владимир Зеленский. Фото: офис президента

Поддержка избирателей, которую теряет Владимир Зеленский, переходит к партиям "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария". Об этом в интервью "Укринформу" сообщил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. 

По словам социолога, на данный момент "Партия Шария" пребывает на грани попадания в Верховную Раду Украины, существенно повысив свои показатели. 

"Почему падает рейтинг Зеленского? Он - компромиссная фигура, пытается угодить всем, а по факту недовольны ни патриоты, ни пророссийские силы, ни граждане, настроенные на Европу. И, как мы подсчитали, партия Порошенко или "Голос" от этого практически ничего не получат ", - сказал социолог.

"Рейтинг Зеленского и его партии составляет порядка 50%. Если сравнивать с предыдущими выборами, то треть своих избирателей президент уже потерял. Помимо "Партии Шария", голоса пойдут к Юрию Бойко и "ОПЗЖ". Это те, кто не воспринимает европейский курс Украины", - резюмировал Паниотто. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что треть украинцев скучает по СССР. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3049942-volodimir-paniotto-gendirektor-kiivskogo-miznarodnogo-institutu-sociologii.html
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