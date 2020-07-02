Рейтинг партии "Слуга народу" продолжает падать

Партию "Слуга народа" поддерживает менее 30% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Если бы парламентские выборы были сегодня, то 29,3% украинцев отдали бы свой голос за президентскую партию. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" с показателем в 15,3%. Замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность - 13,6%. Также шансы пройти в Верховную Раду имеет "Батькивщина" с результатом в 10,7%. Остальные партии на данный момент не проходят пятипроцентный барьер.

Стоит отметить, что более 20% респондентов еще не определились, за кого будут голосовать.

Напомним, на предыдущих парламентских выборах партия "Слуга народу" набрала 43,6%.

Ранее "Комментарии" публиковали подобный срез электората по президентским выборам. Если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, то за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34,6% избирателей. На втором месте идет пятый президент страны Петр Порошенко (11,4%), на две десятых меньше у Юрия Бойко, далее расположились Юлия Тимошенко и Игор Смешко.

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