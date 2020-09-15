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«Перемога Пальчевского» идет на выборы и выдвинула своего кандидата в мэры

Андрей Пальчевский назвал цели своего выдвижения в лидеры Киева

сегодня, 17:23
Автор:

Станислав Молчанов

Партия "Перемога Пальчевского" на партийной конференции выдвинула кандидата в мэры столицы. Им ожидаемо стал лидер политсилы Андрей Пальчевский, который социологи называют одним из главных претендентов на выход во второй тур вместе с Виталием Кличко. Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.

«Перемога Пальчевского» идет на выборы и выдвинула своего кандидата в мэры

Сообщается, что мероприятие состоялось в обычном бизнес-центре. Пальчевский заявил, что намерен победить на выборах главы Киева.

"Мы объединились в партийную структуру и отберем власть у ничтожеств. Мы победим потому, что это нужно Украине. Киевляне живут и работают в городе, власть которого за последние шесть лет не сумела построить ни одного серьезного инфраструктурного объекта, бездействие и некомпетентность которой привела к фактическому транспортному коллапсу. Состояние медицины удручающее. "Социалка" в глубоком пике. Экология в отряде. И это в городе с бюджетом более двух млрд долларов", - сказал Пальчевский.

Кроме того, Пальчевский очертил цели для однопартийцев.

"На предстоящих выборах столичная организация должна сделать все возможное и невозможное, чтобы киевляне получили компетентную и достойную власть. И эти люди в нашей среде", - отметил лидер политсилы.

Добавим, что партийной конференции предшествовала встреча в одном из Оболонских дворов, где люди призывали Пальчевского идти в мэры.

Напомним, Лерос опубликовал фамилии тех, кто будет баллотироваться в депутаты по Киеву.


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