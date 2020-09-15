«Перемога Пальчевского» идет на выборы и выдвинула своего кандидата в мэры

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Станислав Молчанов
Партия "Перемога Пальчевского" на партийной конференции выдвинула кандидата в мэры столицы. Им ожидаемо стал лидер политсилы Андрей Пальчевский, который социологи называют одним из главных претендентов на выход во второй тур вместе с Виталием Кличко. Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.
Сообщается, что мероприятие состоялось в обычном бизнес-центре. Пальчевский заявил, что намерен победить на выборах главы Киева.
Кроме того, Пальчевский очертил цели для однопартийцев.
Добавим, что партийной конференции предшествовала встреча в одном из Оболонских дворов, где люди призывали Пальчевского идти в мэры.
Напомним, Лерос опубликовал фамилии тех, кто будет баллотироваться в депутаты по Киеву.
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