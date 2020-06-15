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Главная Новости Политика выборы "Нашла коса на вилы": Тимошенко поддержит Ляшко на досрочных выборах в Раду
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"Нашла коса на вилы": Тимошенко поддержит Ляшко на досрочных выборах в Раду

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Черниговской области больше всего шансов у экс-нардепа "Радикальной партии" Олега Ляшко

сегодня, 22:30
Автор:

Екатерина Белоброва
"Нашла коса на вилы": Тимошенко поддержит Ляшко на досрочных выборах в Раду

Бессменный лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о своем намерении поддержать экс-нардепа Олега Ляшко в качестве народного депутата от 208 округа в Черниговской области, как политика от проукраинских сил. Об этом она заявила во время брифинга.

Отметим, что Ляшко станет кандидатом на округе в связи с тем, что избранный в 2019 году народный депутат Валерий Давыденко был застрелен в киевском офисе

"Согласно закону, из-за трагических событий, ЦИК должна была объявить промежуточные выборы на 208 округе уже в ближайшее время. Но сегодня ЦИК действует по указке действующего президента и потому не проводит внеочередные выборы в Черниговской области, перенеся их на 25 октября, когда будут проходить и местные выборы по всей стране. Потому что понимают, что кандидат от власти не сможет там выиграть и готовы нарушить закон", - заключила Тимошенко.

При этом она отметила, что Олег Ляшко является наиболее перспективным кандидатом на данном округе, так как имеет поддержку около 30% голосов избирателей, а также реально готов работать  в интересах Украины, создавая оппозиционную программу в Раде. 

Экс-нардеп Олег Ляшко, который во время своей каденции вступал в жесткую конфронтацию с лидером "Батькивщины" и между ними неоднократно замечались взаимные оскорбления, сразу же поблагодарил Юлию Тимошенко за такую поддержку.

"Спасибо, Юля!", - лаконично написал радикальный политик в своем Twitter.

Отметим, что на прошлой неделе интернет всколыхнула фотография, где вчерашние политические враги мило беседуют за чашкой чая из термоса.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты видят реальные предпосылки для участия и победы "Радикальной партии" Олега Ляшко в очередных выборах в парламент.


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