Мужчины, женщины и другие существа: Арахамия рассказал, кто пойдет в мэры от Слуги народа

"Слуга народа" окончательно определится с кандидатами в мэры украинских городов до конца июля. Тогда же и огласят их имена. Об этом рассказал журналистам лидер президентской фракции в парламенте Давид Арахамия. При этом сообщил - кандидатом в мэры Киева может оказаться мужчина, женщина либо же "другое существо".

Накануне состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа". После его окончания журналисты не упустили возможности снова поинтересоваться, кто же пойдет от президентской партии на выборы мэра Киева. В политсиле уверенно продолжают держать интригу. Уже несколько депутатов заявили о своем желании побороться за кресло мэра столицы. А один из них - Александр Ткаченко - даже успел сойти с мэрской гонки еще задолго до ее начала. Арахамия решил запутать общественность еще больше. Он подтвердил, что на заседании фракции действительно говорили о местных выборах и о кандидатах в том числе.

"Официально кандидатов в мэры городов в регионах мы объявим в конце июля. По Киеву пока обсуждаем только сам формат. Это должен быть социологический праймериз. Каких-то сюрпризов не было. Я уже говорил вам - это может быть мужчина или женщина. Еще и другие существа бывают. Например, в Америке есть туалеты для мужчин, а есть для женщин. А еще есть Q — questional. Это для тех, которые все еще не определились, кто же они. У нас, к счастью, такого нет",- рассказал Арахамия.

Ранее Давид Арахамия намекнул, что единым кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева может оказаться женщина.

За несколько дней до этого о своем желании побороться за кресло мэра официально заявили Александр Дубинский и Николай Тищенко. Рассматривают в "Слуге народа" и кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко. Однако, кто именно пойдет на выборы в Киеве, президентская партия определится после праймериз. Когда проведут предварительное голосование - пока неизвестно.









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