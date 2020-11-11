Местные выборы в Украине: какие политсилы получили большинство в городских и областных советах

Местные выборы, которые состоялись в Украине 25 октября, показали, что позиция украинцев кардинально изменилась с момента президентских и парламентских выборов в 2019 году. Если на выборах в Верховную Раду чуть больше года назад пропрезидентская политсила "Слуга Народа" уверенно лидировала, то сейчас в большинстве регионов партии не удалось подтвердить свои позиции.



Инфографика: Д. Романюк/Comments.ua

Также ни одной другой политсиле не удалось получить большинство по всей территории страны – в разных регионах предпочтения украинцев категорически отличаются.

В то же время, можно назвать ТОП-5 партий, которым удалось получить большинство мандатов в облсоветах. Так, 20% мандатов получили представители партии "Слуга Народа", 16% – "Европейская солидарность", 13% – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 10% – "Батькивщина", 8% – "За Майбутне". В то же время даже этим политсилам в некоторых регионах не удалось обойти "региональные партии", а также проекты местных градоначальников.

В этот раз местные выборы отличились еще и тем, что во многих городах ни одному кандидату не удалось получить мэрский пост в первом туре и 15 и 22 ноября состоится второй тур выборов. О том, где и кого во втором туре будут выбирать украинцы, "Комментарии" писали ранее.

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами спрогнозировали, где будут самые жаркие схватки, а также, как на ситуацию может повлиять коронавирус и усиление карантина.

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