Местные выборы в Украине: какие политсилы получили большинство в городских и областных советах

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Татьяна Веремеева
Местные
выборы, которые состоялись в Украине 25 октября, показали, что позиция
украинцев кардинально изменилась с момента президентских и парламентских
выборов в 2019 году. Если на выборах в Верховную Раду чуть больше года назад
пропрезидентская политсила "Слуга Народа" уверенно лидировала, то сейчас в
большинстве регионов партии не удалось подтвердить свои позиции.
Инфографика: Д. Романюк/Comments.ua
Также
ни одной другой политсиле не удалось получить большинство по всей территории
страны – в разных регионах предпочтения украинцев категорически отличаются.
В
то же время, можно назвать ТОП-5 партий, которым удалось получить большинство
мандатов в облсоветах. Так, 20% мандатов получили представители партии "Слуга
Народа", 16% – "Европейская солидарность", 13% – "Оппозиционная платформа – За жизнь",
10% – "Батькивщина", 8% – "За Майбутне". В то же время даже этим политсилам в
некоторых регионах не удалось обойти "региональные партии", а также проекты
местных градоначальников.
В
этот раз местные выборы отличились еще и тем, что во многих городах ни одному
кандидату не удалось получить мэрский пост в первом туре и 15 и 22 ноября
состоится второй тур выборов. О том, где
и кого во втором туре будут выбирать украинцы, "Комментарии" писали ранее.
Напомним,
"Комментарии" вместе с экспертами спрогнозировали, где
будут самые жаркие схватки, а также, как на ситуацию может повлиять
коронавирус и усиление карантина.
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