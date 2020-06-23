Мэр Чернигова Атрошенко поддержал Ляшко на выборах по 208 округу

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на съезде своей партии "Родной край" заявил, что поддерживает кандидатуру Олега Ляшко на выборах по 208 округу. Об этом сообщает портал "Новости Черниговщини".

"Считаю, украинцы всегда проигрывали, когда среди трех украинцев было пять гетманов. По моему мнению, компромиссный кандидат в депутати Верховной Рады - это Ляшко", - сказал Атрошенко.

Источник считает, что данное заявление может свидетельствовать о союзе его партии с партией Ляшко на местных выборах.

Напомним, выборы по 208 округу Черниговской области пройдут из-за смерти Валерия Давыденко. На данный момент есть предварительная причина гибели, озвученная МВД, - самоубийство.

Ранее стало известно, что Юлия Тимошенко также поддержала Олега Ляшко на выборах по 208 округу. Сам Ляшко неоднократно заявлял о желани объединения проукраинских сил, чтобы не допустить развала страны действующей властью.

Политолог Олег Лисный считает, что на Черниговщине победа Ляшко на своем округе гарантирована.

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