Избиратели, разочарованные в Зеленском и "слугах", уходят к более идейным политика, - Филиндаш

Главная причина снижения рейтингов партии "Слуга народа" - разочарование избирателей, которые все больше убеждаются, что Владимир Зеленский проводит точно такую же политику, как и предыдущий президент Петр Порошенко. Так политолог и народный депутат VI и VII созывов Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne прокомментировал результаты социологического исследования центра "Социальный мониторинг".



"Все логично. Рейтинг "Слуги народа" падает. Мы видим, что по сравнению с парламентскими выборами он упал уже порядка 14%", - охарактеризовал политолог рейтинг правящей партии.

Значительная часть избирателей, разочаровавшихся в Зеленском и "слугах народа", переориентировалась на партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", поясняет Евгений Филиндаш.

"И значительная часть этих голосов отошла к партии Медведчука. Мы видим, что рейтинг партии Медведчука вырос примерно на 5%. Потому что здесь во многом заложен принцип сообщающихся сосудов, когда речь идет об электоратах "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Слуги народа", - охарактеризовал ситуацию политолог.

Филиндаш напомнил, что год назад большинство избирателей голосовали в первую очередь не за Зеленского, а против Порошенко - а в итоге увидели, что "зеленые" проводят точно такую же политику.

"Потому что многие из избирателей "Слуги народа" голосовали тогда и за Зеленского, и за партию "Слуга народа" в надежде и в ожидании, что предыдущий курс Порошенко будет изменен. Собственно, риторика Зеленского об этом говорила, мол: "мы будем все менять" и так далее. А по факту мы видим, что идет продолжение того же курса, продолжение той же линии Порошенко", - пояснил эксперт.

По словам Филиндаша, сегодня избиратели, разочарованные в Зеленском и "слугах", уходят к более идейным политикам.

"Поэтому разочарованные избиратели "Слуги народа" отходят к более идейным политикам, к тем, которые проводят ту линию, которую ожидают большинство избирателей "Слуги народа", - говорит политолог.

В качестве одного из примеров он привел мирные инициативы Виктора Медведчука, нацеленные на завершение войны на Донбассе.

"Например, можно вспомнить инициативы Медведчука по Донбассу, по установлению мира. А это главное требование. Собственно, ожидали от Зеленского, что он установит стабильный мир", - конкретизировал политолог.

По словам Филиндаша, украинцы надеялись, что Зеленский принесет мир, а на деле видят, что продолжается все то же самое, что было при Порошенко.

"Мы видим, что все то же самое, что при Порошенко, продолжается. Поэтому отходят к тем, в ком видят, что они могут добиться установления мира, снижения жилищно-коммунальных тарифов. Всего того, что избиратели ждут от Зеленского, но так пока и не дождались", - заключил политолог и экс-народный депутат Евгений Филиндаш.





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