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Добкин будет бороться за кресло мэра Киева

Экс-регионал Михаил Добкин заявил, что его политический и профессиональный опыт позволяет ему баллотироваться на местных выборах в мэры столицы

сегодня, 20:39
Автор:

Екатерина Белоброва
Добкин будет бороться за кресло мэра Киева

Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин заявил о своем желании побороться за кресло главы Киевской городской государственной администрации. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "НАШ", передает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам бывшего мэра Харькова, такое решение он сделал, подумав над тем, что имеет весь необходимый опыт.

"Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня", - заявил Добкин.

Отметим, что Михаил Добкин состоял в "Партии регионов", несколько раз был избран в парламент, в том числе и предыдущем созыве, а также с 2006 по 2010 годы возглавлял Харьковский городской совет

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во фракции "Слуга народа" появился еще один кандидат, который будет идти от монобольшинства на выборы, чтобы возглавить КГГА.

"Я решил поучаствовать в праймериз, которые ранее объявил Владимир Зеленский, чтобы можно было выбрать лучшего кандидата от "Слуги народа", - заявил член президентской фракции до официального объявления кандидатов.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/669142.html
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