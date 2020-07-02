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Зеленский принял отставку Смолия

Соответствующее постановление уже зарегистрировано на сайте Верховной Рады

сегодня, 12:06 comments543
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский принял отставку Смолия

Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об увольнении Якова Смолия с должности главы правления Национального банка Украины. На сайте Верховной Рады зарегистрировано постановление N3772 от 2 июля 2020 года. 

Напомним, в среду, первого июля, Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Как указано в документе, причиной ухода стало "систематичное политическое давление". 

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Смолий.

Ранее, 17 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики советовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия. Документ критикует действия Нацбанка последних лет. В частности речь шла о недостаточной курсовой стабильности, “пирамиде ОВГЗ” и торможении роста экономики.




<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>





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