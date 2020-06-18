Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Василий Володин. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Нового руководителя Киевской области сегодня утром представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Ранее Василий Володин занимал должность в.и.о. главы ОГА. С конца прошлого года он работал заместителем главы Киевской облгосадминистрации. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Ранее "Комментарии" писали, что бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин заявил о своем желании побороться за кресло главы Киевской городской государственной администрации. По словам бывшего мэра Харькова, такое решение он сделал, подумав, что имеет необходимый опыт.

Напомним, во фракции "Слуга народа" появился еще один кандидат, который будет идти от монобольшинства на выборы, чтобы возглавить КГГА. "Я решил поучаствовать в праймериз, которые ранее объявил Владимир Зеленский, чтобы можно было выбрать лучшего кандидата от "Слуги народа", – заявил член президентской фракции до официального объявления кандидатов.

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