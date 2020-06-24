Зеленский и «засранцы»: каковы масштабы перегруза и уместны ли слова президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам из-за перегруза автомобилей, в котором назвал их "засранцами" и пообещал найти. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько актуальна проблема перегруза и насколько уместны такого рода обращения со стороны главы государства.

"Везти с перегрузом – единственная возможность для агрария заработать на своей продукции"

"За соблюдение габаритно-грузовых норм (ГГН) отвечает Государственная служба безопасности на транспорте (ГСБТ) и Национальная полиция Украины. Для того чтобы наложить штраф нужно взвесить автомобиль, при этом важна не общая его масса, а нагрузка на ось, – отмечает эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов. – Именно поэтому Нацполиция не может самостоятельно выявлять нарушителей и штрафовать – у нее нет возможности взвесить машину по осям".

Для взвешивания автомобилей используют стационарные и мобильные пункты взвешивания, а также weight-in-motion (комплекс автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion – "Взвешивание в движении").

"Стационарные пункты всем известны. Все знают их расположение, изменяемость, контакты инспекторов и управляющих полицейских, – продолжает Владислав Притоманов. – Инспекторы живут в том же регионе и бывают даже случаи вооруженных нападений за их принципиальную позицию… Мобильные пункты используются редко из-за нехватки инспекторов и необходимость кооперироваться с полицией. Их расположение оперативно доводится до сведения перевозчиков".

Ситуацию, по словам эксперта, может изменить weight-in-motion. Но их только шесть – и все расположены в Киевской области.

"До конца года планируется запустить еще 54 пункта по Украине. Но уже идет шестой месяц года, поэтому их вряд ли удастся запустить к сезону зерновых, – подчеркивает Владислав Притоманов. – К тому же, учитывая, что это автоматическая фиксация нарушения и выписка протокола, то, как и со скоростным контролем, нет уверенности, что протоколы, составленные с использованием weight-in-motion, будут приниматься как доказательство в суде".

Проблемой являются также низкая численность инспекторов в ГСБТ, подготовка новых кадров, борьба с коррупцией на местах.

"В ГСБТ на начало этого года работало 613 человек, из которых только 141 – это инспекторы, – отмечает эксперт. – То есть, по 5-6 – на область. Кроме габаритно-весового, инспекторы занимаются другими видами контроля и другими видами транспорта. Поэтому на сегодня физически таким количеством сотрудников победить перегрузки невозможно".

Причина перегрузок, по словам Владислава Притоманова, заключается в отсутствии альтернативного вида транспорта.

"Зерновики отдают предпочтение железнодорожному сообщению, но Укрзализныця не в состоянии удовлетворить их потребности, а рынка летнего транспорта, доступного для среднего агрария, не существует, – поясняет эксперт. – Поэтому "бизнес модель" – везти с перегрузом – это единственная возможность для агрария заработать на своей продукции".

Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать принятие факта перегрузки и строительство бетонных дорог, которые способны выдержать нагрузку в 60-70 тонн. Это лишь инженерный вопрос и новый подход для решения проблемы, а не латание дыр по "накатанной".

"Послание президента к водителям – это как кричать на официанта за невкусное блюдо, – уверен Владислав Притоманов. – Причина не в том, что водитель плохой, а в том, что грузовладелец диктует условия на рынке. И пока ему дешевле платить за перегрузки и, изредка, штрафы, он будет продолжать это делать. Отсутствие альтернативы будет только увеличивать конфликт между перевозчиками, грузоотправителями и властью. Дороги от этого лучше не станут. Так что главное – предоставить возможность украинским производителям доставлять свой товар до точки назначения за разумную плату, которая позволит ему конкурировать ценой на рынках. Тогда и пропадет необходимость перегружать и рисковать деньгами".

"Эффекта не будет никакого, водители потроллят в ответ и обидятся"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов согласен с тем, что проблема перегруза есть. И бороться с ней, по его мнению, нужно комплексом мер.

"К примеру, улучшать качество дорог, внедрять технологии бетонных покрытий. Работать с производителями зерна, они весьма зависят от госрегулирования, – перечисляет Игорь Попов. – Президент имеет в своем распоряжении набор конституционных инструментов, советников, свое правительство, свое парламентское большинство".

А троллинг в группе дальнобойщиков эксперт УИБ считает пальбой из пушки по воробьям.

"Эффекта не будет никакого, водители потроллят в ответ и обидятся. А эксперты опять увидят, что власти не умеют пользоваться законными полномочиями для решения проблем в государстве", – резюмирует Игорь Попов.

"Зеленский освоил "трамповский метод" общения с массами"

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что Владимир Зеленский довольно быстро освоил "трамповский метод" общения с массами.

"После того, как он дал короткую характеристику мэру Черкасс, принялся за дальнобойщиков. И в первом и во втором случае, если подойти с точки зрения знания и понимания великого и могучего, имеет место аллегория. Но есть и жесткая Правда, – отмечает Александр Вербицкий. – В первом случае речь не столько о Черкассах, сколько о местном самоуправлении, с которым ни один президент ничего сделать не мог, кроме как договориться".

Но нужно понимать, подчеркивает политконсультант, что президент – это гарант соблюдения прав и свобод – с одной стороны. И законности как таковой – с другой. Тем более – в условиях пандемии.

"Кстати, само слово "бандит", адресованное мэру Черкасс, в разных исполнениях имеет и разный смысл, – продолжает Александр Вербицкий. – Мамаша ребёнку говорит: "Ах ты, бандит такой!". Можно понять по-разному... Это не оправдание для президента, это нюансы речи. Потому что бандиты и преступники – разные и слова, и понятия".

А вот к дальнобойщикам, считает эксперт, нужно подходить с точки зрения водителей.

"Речь о простых смертных на дорогах, которые платят налоги на содержание этих самых дорог и не видят улучшений, – поясняет политконсультант. – Зато они видят знаки, запрещающие движение большегрузного транспорта при температуре воздуха свыше +28 по дорогам общего пользования. И наблюдают пункты контроля (взвешивания), которые фуры объезжают, как могут. И слово "засранец" редко услышишь из уст простого водителя. Другие слова, эмоции, жесты. В этом случае президент прав на все 100%".

Напомним, у Зеленского сообщили об очередной поездке в регионы.

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