Выборы на Херсонщине: партия Колыхаева "Нам Здесь Жить" рвется в лидеры

Известный украинский политолог Кирилл Молчанов прокомментировал системные информационные вбросы направленные против партии "Нам Здесь Жить", народного депутата Украины Игоря Колыхаева.

"В преддверии местных выборов в Украине происходит активизация региональных политических сил, причем много новых. Связано это с достаточно слабой позицией центральной власти на местах", – считает эксперт.

Молчанов, также добавляет, что "одним из таких примеров является молодая, но опытная политическая сила "Нам Здесь Жить", созданная Игорем Колыхаевым".

"Без финансовой поддержки крупных финансово-промышленных групп или административного ресурса, скорее инициатива в стиле: Херсонцы для херсонцев", - говорит Молчанов.

Также политолог подчеркнул, что после формирования групп партией Колыхаева "Нам здесь Жить", в Херсонском городском и областном советах, информационные атаки на депутата и партию приняли системный характер.

"Это очень не нравится оппонентам, которые активно обсуждают партию. Им претит та открытость, с которой идёт к людям Колыхаев. Для Херсонщины - это первая партия, которая не диктует ничего сверху, не выполняет заказ олигархов, а основывается на потребностях херсонцев. Сейчас идет обсуждение программы партии на региональном уровне, процесс выдвижения депутатов в местные советы, а в будущем и в парламент. Основные цели – развивать инфраструктуру региона в целом в рамках реформы децентрализации. Аккумулировать силы и возможности региона юга Украины и направить их на решение наболевших вопросов - здравоохранения, безопасности и финансового благополучия херсонцев. Появление подобных свежих политических сил это показатель запроса общества на обновление политической системы", - подытожил политолог Кирилл Молчанов.

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