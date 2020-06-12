Вы мне не враг: Порошенко о Зеленском (ВИДЕО)

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на слова главы государства Зеленского, призвав "объединить силы". Об этом лидер партии "Европейская солидарность" сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Я хочу обратиться к власти. Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь, - заявил Порошенко".







Нардеп заверил, что всегда готов прийти на помощь в трудную минуту.

"Наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину, - сказал Порошенко. - Мой враг - агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг - те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги".

Как сообщалось, Порошенко предлагал нынешнему президенту некую "помощь" на международной арене. Об этом сказал Зеленский, но какую именно – уточнять не стал. При этом, гарант заявил, что договариваться о чем-либо со своим предшественником не собирается. По словам Зеленского, главная ошибка Порошенко - то, что он до сих пор считает себя президентом.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили вероятность доведения дел Порошенко и Омеляна до суда, а также проанализировали действия ГБР.

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